Jennifer Lange, vencedora triunfal de "The Bachelorette", dá as boas vindas à maternidade.

"Olha o que fizemos, nosso milagrezinho!" é o que Jennifer Lange digita alegremente no Instagram. Ela compartilha duas imagens, registrando ela e seu marido embalando seu filho recém-nascido pela primeira vez, momentos após seu nascimento em casa em 2 de setembro. Lange, a sortuda que ganhou a última rosa de Andrej Mangold em 2019, tem estado em um relacionamento rochoso com o músico Darius Zander desde 2021. O casal amoroso deu o nó pouco antes do nascimento, com Lange já carregando seu pacotinho de alegria.

O pequeno Anton oficialmente se juntou à família. Lange anuncia em sua postagem que seu filho fez sua entrada triunfal no mundo. "Não conseguimos conter nossa alegria!" ela exclama, descrevendo suas emoções atuais.

Votos de Felicidade Mundial

Assim que Jennifer Lange compartilhou a maravilhosa notícia no Instagram, o botão "curtir" começou a receber uma pressão celestial. Em trinta minutos, mais de 15.000 seguidores dela bateram no botão "curtir". A seção de comentários encheu rapidamente com uma cascata de parabéns. A sensação da TV reality Denise Merten escreveu: "Bem-vindo ao mundo, pequeno Anton!" A influenciadora Sarah Harrison, atualmente desfrutando da maternidade pela terceira vez em Dubai, entrou com: "Parabéns!"

O romance de Jennifer Lange e Andrej Mangold de "The Bachelor" terminou em 2020, após sua participação no RTL's "Sommerhaus der Stars". O show viu numerous desentendimentos entre o casal e outros concorrentes, o que não os mostrou sob a melhor luz. Logo após a final, a "Equipe de Ouro", como o casal se denominou humoristicamente, sofreu a famosa "maldição do Sommerhaus" e acabou.

