- Jennifer Lange experimenta a maternidade pela primeira vez

Excelente notícia da ex-"Bachelor" Jennifer Lange (30): seu filho chegou! A vencedora da nona temporada do popular programa de relacionamentos da RTL tornou-se mãe pela primeira vez. Lange compartilhou essa notícia em sua conta oficial do Instagram em uma quarta-feira. Acompanhada por uma foto dela e do seu marido Darius Zander (40), que segura o bebê, Lange escreveu: "Aqui está... nosso pequeno milagre".

A publicação também revelou o nome do bebê: Anton. O pequeno chegou ao mundo em sua própria casa em 2 de setembro de 2022, às 20:06. "Não podemos conter nossa alegria", ela concluiu sua publicação, que também foi compartilhada pelo pai do bebê em sua conta do Instagram. Lange incluiu as hashtags #amor, #família e #parto_em_casa na publicação.

Desde que terminou com seu parceiro do "Bachelor" Andrej Mangold (37) em novembro de 2020, Lange anunciou publicamente seu relacionamento com o músico e compositor Darius Zander de Colônia em agosto de 2021. Eles ficaram noivos oficialmente em maio deste ano e se casaram no início de agosto. Lange anunciou sua gravidez aos fãs pelo Instagram no Dia dos Namorados e os manteve atualizados durante esse período único. Em junho, Lange e Zander anunciaram que esperavam um menino.

Término com Andrej Mangold após "Das Sommerhaus der Stars"

O relacionamento de Lange e do ex-jogador de basquete e ex-"Bachelor" Mangold durou desde a temporada do "Bachelor" em 2019 até novembro de 2020. Após sua aparição conjunta no reality show da RTL "Das Sommerhaus der Stars", que gerou muitos títulos negativos, eles finalmente se separaram e anunciaram seus planos de seguir caminhos separados em um comunicado conjunto.

