Jennifer Hudson prepara-se para a temporada festiva e o próximo episódio do seu programa de palestras.

Todos têm falado sobre "Faz uma década desde seu último álbum", e Hudson responde, "Não concordo com isso porque canto em tudo o que faço". Quer dizer, seja uma trilha sonora, um projeto do lugar feliz ou qualquer outra coisa, eu sempre canto.

Os fãs de Hudson podem esperar um álbum de Natal dela, algo que ela queria fazer há muito tempo.

Hudson declarou, "Fiz tudo o que me pediram durante minha carreira, e agora é minha vez de fazer o que eu quero". Algo que ela sempre quis realizar. "Eu sou uma entusiasta das festas. Eu amo as festas e só quero compartilhar a alegria, então é por isso que se chama 'O Dom do Amor'."

Além disso, Hudson entrará na terceira temporada de seu talk show diurno, auto-intitulado.

Hudson tem como objetivo trazer alegria aos seus espectadores e a si mesma todos os dias.

"Então, o que isso significa para mim? É sobre decidir todas as manhãs o que me fará sorrir, o que pode me deixar feliz, o que posso fazer por mim mesma?" ela disse. "Enfatizar o positivo e não necessariamente que as coisas devam ser negativas para escolher a alegria, mas sim fazer um esforço para encontrar sua alegria do seu jeito."

Ela realmente encarnou isso em julho com um vídeo que viralizou de Hudson cantando "Hallelujah" no Château de Versailles.

Hudson mencionou, "Dado como eu estava me sentindo naquele momento, e as 'maravilhosas' acústicas do local, eu não consegui resistir ao desejo de cantar".

"Eu nunca teria imaginado o impacto que teria, porque depois eu estava passeando por Paris e todos estavam como, 'Quando você cantou 'Hallelujah', sua apresentação foi incrível!'", ela disse. "Eu só estava reagindo ao que estava sentindo no momento. Eu realmente estava."

Confiante em seu espírito, Hudson tem feito isso desde que começou sua jornada há 20 anos como uma concorrente do 'American Idol'. Ela declarou, "Parece que estava destinada a entrevistar estrelas em meu programa sindicado, quando eu costumava ser a entrevistada".

"Tudo na minha vida é um círculo completo", disse Hudson. "Eu fui uma concorrente do 'American Idol', depois fui treinadora do 'The Voice'. Fui uma celebridade sendo entrevistada, agora sou a apresentadora entrevistando celebridades. Leva um momento para se adaptar a isso."

A terceira temporada de "The Jennifer Hudson Show" começa na segunda-feira.

Hudson compartilhou sua empolgação, dizendo, "Eu sempre amei entreter, e com o talk show, eu posso fazer isso todos os dias de várias maneiras".

Durante seu tempo livre, Hudson gosta de assistir filmes e espetáculos da Broadway, achando-os tão entretenidos quanto suas próprias apresentações.

