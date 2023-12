Jeff Gladney, cornerback do Arizona Cardinals, morre aos 25 anos

Gladney, 25 anos, foi uma das duas pessoas que as autoridades disseram ter morrido no acidente que ocorreu por volta das 2h30 da manhã, confirmou o Gabinete do Médico Legista do Condado de Dallas na terça-feira.

O acidente envolveu dois veículos, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento do Xerife do Condado de Dallas. Uma investigação preliminar concluiu que um veículo branco estava em excesso de velocidade e bateu num segundo veículo por trás.

O veículo branco perdeu então o controlo e embateu numa viga de cais da autoestrada, matando o homem e a mulher que se encontravam no seu interior, segundo o comunicado. O segundo veículo também estava ocupado por um homem e uma mulher, que não ficaram feridos.

O Gabinete do Médico Legista do Condado de Dallas identificou positivamente Gladney e a mulher que morreu como Andrea Mercedes Palacios, 26 anos.

Gladney estava a entrar na terceira época da sua carreira na NFL, depois de ter jogado futebol universitário na Texas Christian University. O Minnesota Vikings o recrutou como uma escolha da primeira rodada em 2020, mas a equipe o liberou antes da temporada de 2021 depois que ele foi indiciado por acusações de agressão criminosa, de acordo com o site da NFL.

Gladney foi considerado inocente no incidente, e os Cardinals assinaram com ele um contrato de dois anos em março de 2022. Ele havia treinado recentemente com a equipe durante os treinos da equipe organizada da NFL.

"Estamos arrasados ao saber do falecimento de Jeff Gladney", tuitou o Cardinals na segunda-feira. "Nossos corações estão com sua família, amigos e todos que estão de luto por essa tremenda perda."

Os Vikings também divulgaram uma declaração, dizendo que estavam tristes com a morte de Gladney.

"Nossos corações vão para sua família e amigos, bem como para a organização do Arizona Cardinals e para os atuais e antigos companheiros de equipe e treinadores de Jeff, que estão de luto por sua vida perdida muito cedo", dizia a declaração da equipe.

Os jogadores da NFL de toda a liga expressaram as suas condolências através do Twitter.

"Notícias horríveis para ouvir esta manhã. Simplesmente trágico. Descanse em paz Jeff", twittou J.J. Watt, defesa dos Cardinals.

"Perdi meu irmão, meu melhor amigo, meu braço direito", twittou o wide receiver do Philadelphia Eagles, Jalen Reagor, que também frequentou a Texas Christian University. "R.I.P Jeff Gladney, irmão, olha por mim, por favor", acrescentou.

Rebekah Riess, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

