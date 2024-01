Jason Ritter admite que o seu falecido pai John Ritter o ajudou a conseguir o seu primeiro trabalho como ator

O ator de "Parenthood" interpretou o papel de Acorn no filme de animação de 1991 "The Real Story of O Christmas Tree", ao lado de John Ritter, que interpretou o papel de Uncle Piney.

"Direi, sem qualquer hesitação, que se tratou de uma contratação por nepotismo total", brincou Ritter ao aparecer no episódio de quinta-feira do "The Jess Cagle Show" da SiriusXM.

Jason Ritter, que era uma criança quando começou a atuar, é também creditado por ter aparecido ao lado do seu pai no filme para televisão de 1990 "The Dreamer of Oz".

Embora admita que o seu pai, que morreu em 2003, "de certeza que me arranjou o trabalho" em "O Christmas Tree", continuou a dizer que "tentou manter-se afastado disso" à medida que a sua carreira de ator progredia.

Afinal, Jason Ritter acabou por ter uma carreira de sucesso em Hollywood por direito próprio.

Depois de protagonizar filmes de suspense emblemáticos do início da década de 1980, como "Freddy vs. Jason" e "Swimfan", Jason Ritter passou a estrelar uma série regular em vários programas de televisão, incluindo "A Million Little Things" e o drama da NBC "Parenthood".

Jason Ritter é agora pai, partilhando uma filha de 4 anos com a sua mulher, aestrela de "Yellowjackets" Melanie Lynskey. E apesar de ter tentado evitar a perceção de que todos os seus sucessos em Hollywood são o resultado de nepotismo, continua a seguir as sugestões do seu pai quando se trata de ser pai.

"A principal coisa que continuo a transmitir, que foi uma grande coisa do meu pai e da minha mãe, é como eles sempre se certificaram de que sabíamos que éramos amados", disse ele ao "ET Canada" em 2020, acrescentando que "o sentimento de ser amado, incondicionalmente, é tão importante".

Fonte: edition.cnn.com