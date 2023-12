Jason Momoa fala sobre se está a namorar com Kate Beckinsale

A estrela de "Aquaman" abordou a especulação de que está a namorar com a atriz Kate Beckinsale, depois de os dois terem sido vistos a conversar numa festa após os Óscares.

Momoa, que anunciou a sua separação de Lisa Bonet em janeiro, disse ao Extra que estava apenas a falar com Beckinsale sobre a sua terra natal, Inglaterra, pois foi lá que filmou "Aquaman 2" e ela ficou com frio, por isso ele emprestou-lhe o seu casaco.

Toda a gente pensa: "Estão a namorar? Não, não, foi cavalheirismo, a mulher estava com frio", disse ele.

Momoa reiterou que eles definitivamente não estão envolvidos.

"Absolutamente não, não juntos. Ela é muito simpática, eu estava a ser muito simpático, apenas a ser um cavalheiro", disse ele "Agora, não vou dar o meu casaco a ninguém".

De acordo com a Variety, Momoa vai escrever, produzir e protagonizar "Chief of War", da Apple, sobre a colonização do Havai, contada do ponto de vista dos seus povos indígenas.

