Jason Day vai falhar os Jogos Olímpicos do Rio devido ao vírus Zika

Jason Day desiste dos Jogos Olímpicos

O n.º 1 do mundo cita o receio do vírus Zika

Vários grandes nomes do golfe já estão fora

Rory McIlroy retirou-se este mês

O número 1 do mundo. O número 1 do mundo retirou-se dos Jogos Olímpicos Rio 2016 na terça-feira, depois de recear contrair o vírus Zika.

A sua decisão surge depois de Rory McIlroy, quatro vezes vencedor de grandes torneios de golfe, se ter retirado este mês por razões semelhantes, enquanto vários outros grandes nomes do desporto também afirmaram que não irão viajar para a América do Sul.

Embora os sintomas do vírus - que incluem erupção cutânea, dores de cabeça e dores nas articulações - não sejam graves, o Zika tem sido associado à microcefalia em bebés recém-nascidos e a alguns casos da doença de enfraquecimento muscular síndrome de Guillain-Barré em adultos.

"A razão da minha decisão prende-se com a minha preocupação com a possível transmissão do vírus Zika e com os riscos potenciais que este pode representar para as futuras gravidezes da minha mulher e para os futuros membros da nossa família", afirmou Day numa declaração publicada na sua conta do Twitter.

"Sempre coloquei a minha família à frente de tudo o resto na minha vida. Os médicos especialistas confirmaram que, embora talvez ligeira, a decisão de competir no Rio acarreta absolutamente riscos para a minha saúde e para a minha família. A minha mulher Ellie e eu fomos abençoados com dois filhos maravilhosos e saudáveis e os nossos planos são ter mais.

"Embora sempre tenha sido um grande objetivo competir nos Jogos Olímpicos em nome do meu país, jogar golfe não pode ter precedência sobre a segurança da nossa família. Não vou pô-los em risco".

O australiano, que ganhou o seu primeiro Major no PGA Championship de 2015, é o mais recente a não comparecer no tão esperado regresso do golfe aos Jogos Olímpicos, depois de ter participado pela última vez em 1904.

O tricampeão Vijay Singh e o australiano Marc Leishman citaram o Zika, tal como o antigo campeão do Open dos Estados Unidos Graeme McDowell - cuja mulher está grávida e que recusou a oportunidade de substituir McIlroy na equipa irlandesa.

A Irlanda também perdeu Shane Lowry, 25º do ranking mundial, depois de ter confirmado que não viajaria para o Brasil na terça-feira.

Lowry, que empatou em segundo lugar no Open dos Estados Unidos, também citou o receio do vírus Zika para justificar a sua desistência.

Os principais jogadores sul-africanos, Louis Oosthuizen - vencedor do Open Britânico de 2010 -, o número 12 do mundo, Branden Grace, e o campeão do Masters de 2011, Charl Schwartzel, também decidiram não competir.

Com o antigo vencedor do Masters Adam Scott também de fora, a Austrália não teria um jogador elegível entre os 75 primeiros se a equipa fosse selecionada com base nas classificações desta semana.

O antigo número 1 do mundo, Tiger Woods, questionou a qualidade do campo que irá participar no novo campo do Rio de Janeiro em agosto.

O formato de qualificação - quatro jogadores por país entre os 15 melhores do mundo, mais dois jogadores por país fora desse grupo - também desvaloriza a competição, segundo o americano.

"Sei que têm de tentar que participem quatro jogadores de cada país, mas gostava que tivessem tido mais qualidade num campo semelhante ao que enfrentamos nos grandes campeonatos ou no Campeonato do Mundo de Golfe ou no Players", disse o jogador de 40 anos, que ainda está a recuperar de uma cirurgia às costas e não vai participar no Brasil.

"Acho que os Jogos Olímpicos merecem isso".

