Jason Day, o "Tiger", vence o Players Championship

Jason Day vence o Players Championship de ponta a ponta

Aumenta a sua liderança como nº1 mundial

Regista a sétima vitória em 17 partidas

O número 1 do mundo venceu o Players Championship de ponta a ponta no domingo, alcançando a sua 10ª vitória no PGA Tour e arrecadando o primeiro prémio de 1,89 milhões de dólares.

A vitória de Day em Sawgrass foi a sua sétima vitória em 17 torneios, uma série que faz lembrar Tiger Woods no seu apogeu.

"É o estilo de Tiger, esse tipo de corrida", disse o australiano Adam Scott.

"Dá para ver que há uma calma dentro dele, uma confiança tranquila, e a forma como ele anda, tem aquele ar de imbatível."

No entanto, Day, que ganhou o seu primeiro Major no PGA dos EUA do ano passado, quer mais - apontando para as 79 vitórias de Woods no PGA Tour, ou mesmo para as 42 de Phil Mickelson.

Olho para essas 10 vitórias no PGA Tour e digo para mim próprio: "Não é suficiente. São apenas 10. Quero mais do que 10", disse o jogador de 28 anos.

"Quero ser capaz de olhar para trás e saber que ele foi um dos grandes nomes do jogo".

'Nada supera esta sensação'

Day tornou-se o número 1 do mundo pela primeira vez em setembro de 2015 e desde então tem trocado o primeiro lugar com o americano Jordan Spieth.

A vitória em Sawgrass - por quatro pancadas do americano Kevin Chappell - foi crucial para cimentar o seu lugar no topo do golfe, diz ele.

"Nunca me senti tão motivado para ser o nº 1 do mundo", disse Day.

"Mas, no final do dia, é muito stressante ser o jogador nº 1 do mundo.

"Estamos muito na ribalta. Há mais coisas para fazer quando se chega aos torneios, mais coisas para fazer nas semanas livres.

"Mas não o mudaria de forma alguma, porque é exatamente aqui que quero estar e quero tentar ficar aqui o máximo de tempo possível enquanto puder, porque nada bate esta sensação."

Day brincou que a verdadeira razão pela qual está tão motivado para "continuar a insistir" é para se manter à frente de Woods, que está a reabilitar-se depois de uma terceira operação às costas.

"O Tiger diz que me vai dar uma tareia quando voltar", brincou Day.

"Por isso, vou tentar aumentar essa diferença, para que, se ele voltar e se transformar novamente no Tiger Woods, eu tenha de ter cuidado."

'Ganhar nunca é suficiente'

Day e o 14 vezes campeão de Major tornaram-se amigos íntimos e Woods dá frequentemente conselhos motivacionais ao australiano.

Antes da ronda final do Players, Woods enviou uma mensagem de texto a Day para o lembrar de "permanecer no seu mundo" e lembrar-se de que "todos os 18 buracos são importantes, não apenas os 16, 17 e 18".

"Tem sido uma jornada incrível para mim poder idolatrá-lo enquanto júnior e enquanto crescia, e agora sou um bom amigo dele e posso aprender com ele o que ele fez quando estava a dominar", disse Day.

Day, que perdeu o pai com cancro quando tinha 12 anos, atribui a sua recente ascensão à sua ética de trabalho e à atenção meticulosa aos detalhes, aliada a uma mudança psicológica - perceber que era suficientemente bom para competir em pé de igualdade com jogadores como Scott, Spieth e Rory McIlroy.

"Tive de falhar muito para aprender muito sobre mim próprio e sobre o meu jogo para me impulsionar e estar numa posição como esta", disse Day, que ficou desolado ao perder um playoff para o British Open de 2015 quando o seu birdie putt no green final ficou a centímetros de distância em St.

No entanto, isso foi o catalisador e ele começou a sua série de vitórias no Open do Canadá na semana seguinte, antes de ganhar o seu primeiro Major em Whistling Straits e, pouco depois, ganhar o prestigiado Barclays e o BMW Championship durante os playoffs da FedEx Cup.

"Ganhar nunca é suficiente e tenho de tentar fazê-lo o mais possível antes que o meu tempo acabe", disse.

