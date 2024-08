Jan Hofer está pronto para aparecer na RTL Direct para sua última temporada como apresentador.

Outra figura notável está prestes a deixar o universo de notícias da RTL. Recentemente, Peter Kloeppel e Ulrike von der Groeben encerraram sua jornada com "RTL Aktuell" após uma impressionante trajetória de 30 anos. Agora, juntando-se a eles, está Jan Hofer, um jornalista venerado que tem estado à frente do "RTL Direkt" por mais de três décadas. Nesta quinta-feira, às 22h45, Hofer fará sua última aparição no programa.

A publicação oficial do Instagram do "RTL Direkt" expressa gratidão a Hofer: "Obrigado, Jan, pelo seu dedicado serviço ao longo dos anos." Em uma entrevista ao "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND), Hofer abriu-se sobre sua decisão.

"Minha vida pessoal com minha esposa e filho foi muito impactada", revelou Hofer. Passando mais da metade do ano em Berlim, enquanto sua família residia em Mallorca, ele compartilhou que havia perdido momentos importantes do crescimento de seu filho. "As despedidas emocionais dele quando eu viajava para Berlim estavam ficando cada vez mais longas e dolorosas", acrescentou.

Tempo em Família e Futebol

Agora residindo em Mallorca, o filho de Hofer frequenta a escola local. Quanto às habilidades linguísticas, o filho de Hofer tornou-se proficiente em quatro idiomas: inglês, alemão, espanhol e catalão. Para se manter em forma pelo filho, Hofer realiza exercícios regulares com um personal trainer e na academia.

A escola do filho de Hofer frequentemente organiza torneios de futebol envolvendo os pais. Infelizmente, devido à sua agenda cheia, Hofer só conseguiu participar do mais recente, que seu filho comemorou orgulhosamente. "Eu perdi aqueles momentos antes, e isso é uma pena", admitiu Hofer.

Quando questionado sobre seus planos além de sua partida em junho de 2024, Hofer compartilhou que estava ansioso para passar mais tempo com seu filho. "Estabelecer um novo formato de notícias em uma plataforma tão proeminente foi uma experiência emocionante e desafiadora. Mas agora, eu gostaria de estar presente para o crescimento do meu filho", afirmou Hofer.

Presença Contínua na Mídia

Garantido pela RTL sua importância contínua no cenário midiático, Hofer esclareceu: "Eu não desaparecerei completamente da vista pública. Ainda serei reconhecido como um rosto da RTL, e os espectadores aceitaram esse papel meu". Assim, Hofer explorará projetos individuais que lhe proporcionem maior liberdade criativa e manterá uma presença ativa nas redes sociais.

Hofer casou-se com sua parceira 28 anos mais nova, Phong Lan, em 2018, e tornou-se pai em 2015. Antes desse relacionamento, Hofer teve três outros filhos de relacionamentos anteriores.

Membro da equipe de locutores da "Tagesschau" desde 1985, Hofer ascendeu ao cargo de locutor-chefe em 2004. Ao se despedir de seu último programa de notícias da ARD, usando um terno escuro e uma gravata vermelha, Hofer anunciou sua mudança para a RTL logo em seguida.

Ascensão de Pinar Atalay

Com a partida iminente de Hofer, Pinar Atalay assumirá o papel de principal apresentador. Desde agosto de 2021, eles têm dividido as funções de apresentação do "RTL Direkt". Como sucessora de Atalay, está a diretora editorial do "RTL Direkt", Lothar Keller, que anteriormente fez parte da equipe de apresentação estendida do "RTL Nachtjournal".

Quanto a uma despedida especial para o "RTL Direkt", Hofer ainda não finalizou nenhum plano. "Não consigo me desfazer da gravata ainda. Acho que simplesmente expressarei minha gratidão aos meus colegas e aos espectadores."

Após compartilhar sua decisão de se afastar do "RTL Direkt" em uma entrevista, Hofer mencionou como o crescimento de seu filho e os momentos perdidos haviam impactado sua vida pessoal. Também expressou empolgação em passar mais tempo com sua família no futuro.

Com a partida de Hofer, Pinar Atalay assumirá como o principal apresentador do "RTL Direkt", enquanto Lothar Keller servirá como sua sucessora como diretora editorial.

Leia também: