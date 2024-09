Jamie exibiu um sentimento de orgulho enquanto acompanhava sua filha, Corrine, durante sua procissão de casamento.

O renomado ator vencedor do Oscar acompanhou sua filha, Corinne Foxx, durante a cerimônia de casamento dela no fim de semana, exibindo emoção visível enquanto a levava até o altar.

Esta cena comovente foi capturada por sua colega de "The Jamie Foxx Show", Garcelle Beauvais, que a compartilhou como parte de uma coleção de imagens em sua conta oficial do Instagram.

" Ontem, tivemos o prazer de testemunhar e comemorar o amor de @corinnefoxx e @joe.hooten ❤️❤️", legendou Beauvais na publicação. "O amor e o respeito que vocês têm um pelo outro é palpável 🙏🏽. Corinne, você estava linda",

Infelizmente, a publicação foi removida, mas o vídeo está sendo compartilhado em várias plataformas.

Corinne anunciou publicamente o noivado com Hooten, um roteirista/diretor e executivo de televisão, nas redes sociais em 2023.

"Desde o momento em que coloquei os olhos em você, soube que você era minha para sempre 💍❤️", ela escreveu na legenda de uma série de fotos com o amado.

Seu pai reconheceu a publicação, escrevendo sua própria homenagem ao casal, dizendo que "eles são uma representação perfeita do que é o amor".

"Vocês se preocupam com o bem-estar mental e físico um do outro e têm as costas um do outro... parabéns pelo noivado", escreveu o ator. "Quando Joe me disse que ia pedir minha filha em casamento, tive lágrimas de alegria na alma... 🙏🏾❤️ e Corinne, você sempre teve um lugar especial no meu coração... você merece amor abundantemente... então, parabéns a vocês dois... mal posso esperar para acompanhá-la até o altar."

O duo pai e filha tem uma ligação próxima, com Corinne ao lado do pai após um contratempo médico.

Foi revelado anteriormente neste ano que eles irão co-apresentar um programa de música juntos.

Após compartilhar seus momentos comoventes no casamento, Garçelle Beauvais mencionou que o vídeo da cerimônia agora está circulando em várias plataformas. Apesar da alegria e da empolgação do casamento, Jamie Foxx expressou sua empolgação pelo programa de música que irá co-apresentar com sua filha, Corinne Foxx.

