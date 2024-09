- "James Darren, frequentemente retratado como descontraído, faleceu".

James Ercolani, agora com 88 anos, se despediu. Conhecido por seus talentos como ator, ele apareceu em vários filmes e programas de televisão. Seus papéis mais notáveis foram no filme "April Love" e na série "T.J. Hooker". Durante os primeiros dias de sua carreira, Darren era um galã entre os adolescentes.

Adeus ao Mundo

De acordo com o anúncio em seu site oficial, o ator morreu tranquilamente em seu sono em 2 de setembro de 20XX no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles. Seu filho, Jim Moret, disse à The Hollywood Reporter que seu pai havia agendado uma operação de substituição da válvula aórtica, mas foi considerado fraco demais para ela. "Eu sempre acreditei que ele iria superar, ele era tão incrivelmente legal", afirmou seu filho.

Nascido em Filadélfia em 1936, filho de imigrantes italianos, James Ercolani deixou a escola aos 16 anos com o desejo de seguir a carreira de ator. Um encontro casual com um caça-talentos abriu caminho para sua carreira de ator. Ele aperfeiçoou suas habilidades sob a tutela da lendária professora de atuação Stella Adler em Nova York e, em seguida, assinou com a Columbia Pictures, fazendo sua estreia no drama de 1956 "Man with a Million".

Papel Recorrente na Série "April"

Seu papel de destaque veio em 1959 com a comédia "April Love", onde interpretou o papel de 'Moondoggie', um surfista, ao lado de Sandra Dee como a personagem principal. O filme foi um grande sucesso, popularizando a cultura do surfe da Califórnia e impulsionando seus astros para o mainstream. Darren também embarcou em uma carreira musical, gravando a música do filme "April Love" e outras como seu single de 1961 "Goodbye Cruel World", que chegou ao terceiro lugar na Billboard Hot 100.

Ele reprisou seu papel nos sequelas "April in Hawaii" e "April in Rome", com uma nova estrela principal cada vez. "Eu estava sob contrato", revelou Darren à Entertainment Weekly em 2004. "Eu era um prisioneiro. Mas com essas jovens damas tão adoráveis, era a melhor prisão em que eu poderia estar."

No entanto, a adoração pública nem sempre foi uma viagem tranquila. "Havia um momento em São Francisco quando eu estava aparecendo em um programa de dança, e uma multidão de meninas invadiu o estúdio", contou ele à People magazine. "Eles destruíram a porta de vidro, me arrastaram para fora e me jogaram no chão. Eles puxaram mechas do meu cabelo como lembranças, me deixando em lágrimas."

Direção em "Melrose Place" e "Beverly Hills, 90210"

Na década de 1970, Darren apareceu em vários programas de televisão, como "Charlie's Angels", "Hawaii Five-O" e "The Love Boat". De 1983 a 1986, ele estrelou ao lado de William Shatner e Heather Locklear na série de drama policial "T.J. Hooker", também atuando como diretor de episódios. Darren subsequently directed episodes for popular shows like "Melrose Place" and "Beverly Hills, 90210".

James Ercolani casou-se com sua namorada do ensino médio, Gloria Terlitsky, em 1955. Eles tiveram um filho, Jim, no ano seguinte antes de se divorciarem em 1958. Jim mais tarde se tornou Jim Moret quando foi adotado pelo terceiro marido de Gloria. Darren casou-se com a Miss Dinamarca Evy Norlund em 1960, e eles tiveram dois filhos, Christian e Anthony.

