Jake Daniels: Porque é que a decisão do jogador do Blackpool de se assumir gay é importante

Quando Jake Daniels, de 17 anos, se assumiu publicamente como homossexual, na segunda-feira, os telefones não pararam de tocar e os meios de comunicação social do Reino Unido apressaram-se a enviar alertas de notícias. Esta é uma grande história.

Em menos de 24 horas, o jovem jogador de futebol tornou-se um nome conhecido; escrito nas primeiras páginas, discutido na televisão matinal, mencionado inúmeras vezes nas redes sociais e elogiado pelo Primeiro-Ministro do Reino Unido, Boris Johnson.

"Sempre soube que era gay e agora sinto que estou pronto para me assumir e ser eu próprio", afirmou o futebolista inglês na sua declaração.

Até segunda-feira, Josh Cavallo , do Adelaide United, era o único jogador de futebol profissional abertamente homossexual da primeira divisão do mundo.

Daniels é o primeiro jogador profissional do sexo masculino a assumir-se gay no Reino Unido nos últimos 30 anos, segundo o grupo britânico de defesa da comunidade LGBTQ Stonewall.

Justin Fashanu foi o primeiro e, até agora, o único futebolista profissional masculino no ativo no Reino Unido a falar publicamente sobre a sua homossexualidade. Isso aconteceu há 32 anos. Fashanu jogou durante sete anos mas, aos 37 anos, suicidou-se.

A coragem de Daniels não deve ser encarada de ânimo leve. O futebol masculino tem lutado para acompanhar o ritmo do resto da sociedade e, infelizmente, em 2022, o jogo no Reino Unido precisava de um pioneiro e um adolescente que só fez a sua estreia na equipa principal do Blackpool há duas semanas é isso.

"Estou pronto para ser eu mesmo", disse Daniels na sua declaração, antes de acrescentar que era um "passo para o desconhecido".

É curioso que Daniels não seja um profissional experiente, um jogador que se tenha estabelecido no futebol. É um jovem de 17 anos que joga no segundo escalão do futebol inglês e que só recentemente assinou o seu primeiro contrato profissional.

Demonstrou uma liderança e uma força que desmentem a sua idade, embora tenha admitido que também se tornou um alvo fácil para os fanáticos da sociedade.

Ainda no mês passado, um adepto de futebol foi proibido de ver futebol ao vivo por um tribunal britânico durante três anos por ter gritado insultos homofóbicos num jogo da Premier League entre o Brighton and Hove Albion e o Arsenal, em outubro de 2021.

"Gritem o que quiserem", disse Daniels, "não vai fazer diferença".

Liderança

Daniels é o jogador que marcou quatro golos num jogo das camadas jovens no dia seguinte a ter contado à mãe e à irmã. Os segredos podem, afinal, ser um fardo, pelo que a liberdade de ser ele próprio fora do campo deu-lhe a liberdade de se exprimir dentro dele.

A reação ao anúncio de Daniels foi positiva. O mundo do futebol, pelo menos os jogadores, os especialistas e os órgãos dirigentes, uniram-se.

Thomas Hitzlsperger, que se assumiu depois de se ter reformado, disse "muito bem" a Daniels no Twitter e o antigo defesa do Manchester United, Rio Ferdinand, tweetou: "Muito respeito por esta decisão corajosa".

"Obrigado pela tua liderança", escreveu o jornalista do Guardian Barney Ronay, o antigo avançado inglês Gary Lineker disse à BBC que outros seguirão o caminho de Daniels, enquanto o Daily Mail escreveu: "... é difícil imaginar que ele estará sozinho durante muito tempo".

Viver a vida como se é autêntico não é um privilégio de todos, especialmente quando se vive sob o olhar do público, pelo que a reação ao anúncio de Daniels é significativa porque não só ajudará o próprio jogador, como também poderá encorajar outros a partilharem as suas histórias.

O futebol sente-se hoje um pouco mais inclusivo graças a Daniels, porque a representação é, de facto, importante.

Os problemas, que não podem ser resolvidos pela determinação de um homem em ser ele próprio, continuam, obviamente, a existir no desporto. Daniels, por si só, não pode mudar isso.

O futebol profissional masculino ainda está atrás do futebol feminino - havia 40 jogadores abertamente gays, lésbicas e bissexuais no Campeonato do Mundo Feminino de 2019 - e de outros desportos.

Daniels, que disse saber que era gay desde os cinco ou seis anos de idade, recebeu apoio do seu clube e da Stonewall antes de fazer a sua declaração e vai precisar que isso continue, porque ser um pioneiro pode ser um fardo pesado para carregar. É um jovem no início da sua carreira. Um jovem de quem, antes de segunda-feira, poucos teriam ouvido falar.

Haverá mais manchetes, mais entrevistas, mas a sua sexualidade não deve ser o que o define para nós.

Casey Stoney, ex-jogadora da seleção feminina de Inglaterra, resumiu bem a situação quando disse "Não seria ótimo se chegássemos a um ponto em que não tivéssemos de usar as palavras 'coragem e garra' para descrever alguém que se sente à vontade para ser ele próprio?"

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com