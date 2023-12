Jack Smith, conselheiro especial, rebate o pedido de imunidade de Trump

A resposta de Smith ao pedido de imunidade de Trump no processo federal de subversão eleitoral antecede os argumentos orais perante um tribunal de recurso dos EUA em Washington, DC, que estão agendados para 9 de janeiro.

O arguido afirma (Br.1) que esta ação penal "ameaça (...) abalar os próprios alicerces da nossa República". Pelo contrário: é a alegação do arguido de que não pode ser responsabilizado pelas acusações de que se envolveu num esforço sem precedentes para manter o poder através de meios criminosos, apesar de ter perdido as eleições, que ameaça os alicerces democráticos e constitucionais da nossa República", escreveu Smith no novo processo.

"Este Tribunal deve confirmar e emitir o mandato rapidamente para promover o interesse público - e do arguido - numa resolução rápida deste caso", acrescentou.

Trump enfrenta quatro acusações no processo, incluindo conspiração para defraudar os Estados Unidos e obstrução de um processo oficial. O antigo Presidente declarou-se inocente.

Os procedimentos pré-julgamento foram temporariamente suspensos no caso de subversão eleitoral federal, enquanto se aguarda o recurso de Trump da decisão do juiz do tribunal distrital de que, como antigo presidente, não tem direito a imunidade por potenciais crimes que tenha cometido durante o seu mandato.

O julgamento estava inicialmente previsto para começar em março.

No seu processo de sábado, Smith avisou que permitir a um antigo presidente este tipo de imunidade alargada representa um perigo extremo.

"As implicações da teoria da imunidade alargada do arguido são preocupantes. Na sua opinião, um tribunal deve considerar a conduta criminosa de um Presidente como imune a acções judiciais, desde que assuma a forma de correspondência com um funcionário público sobre um assunto de interesse federal, uma reunião com um membro do Poder Executivo ou uma declaração sobre um assunto de interesse público", lê-se no processo.

"Essa abordagem concederia imunidade de ação penal a um Presidente que aceitasse um suborno em troca de um contrato governamental lucrativo para o pagador; a um Presidente que desse instruções ao Diretor do FBI para plantar provas incriminatórias sobre um inimigo político; a um Presidente que ordenasse à Guarda Nacional que assassinasse os seus críticos mais proeminentes; ou um Presidente que vende segredos nucleares a um adversário estrangeiro, porque em cada um destes cenários, o Presidente poderia afirmar que estava simplesmente a executar as leis; ou a comunicar com o Departamento de Justiça; ou a exercer os seus poderes de Comandante-em-Chefe; ou a envolver-se em diplomacia estrangeira", acrescenta.

Fonte: edition.cnn.com