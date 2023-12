Jack Grealish: Manchester City contrata estrela inglesa do Aston Villa em negócio recorde de transferências britânicas

Grealish, de 25 anos, chega ao City proveniente do Aston Villa, depois de ter disputado 213 jogos e marcado 32 golos pelo clube de Birmingham ao longo de oito épocas.

"Estou incrivelmente feliz por me ter juntado ao Manchester City", afirmou Grealish numa declaração publicada no sítio Web do City.

"O City é a melhor equipa do país, com um treinador considerado o melhor do mundo - é um sonho tornado realidade fazer parte deste clube", acrescentou Grealish, referindo-se ao treinador do City, Pep Guardiola.

"Nas últimas 10 épocas, o clube tem conquistado grandes troféus de forma consistente. A chegada de Pep levou o clube ao nível seguinte e o futebol praticado por esta equipa é o mais emocionante da Europa. Jogar com Pep e aprender com ele vai ser especial e é algo que qualquer futebolista de topo gostaria de ter."

Embora os valores não tenham sido divulgados pelos clubes envolvidos, os meios de comunicação britânicos noticiaram que o City tinha feito uma oferta de 100 milhões de libras (139 milhões de dólares) por Grealish.

"Lembro-me sempre que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, me disse, quando batemos o recorde de transferências de um jogador britânico com Gareth Bale em 2013, que só faríamos um negócio destes uma vez na vida", disse David Manasseh, presidente executivo da ICM Stellar Sports, a agência que representa Grealish, à CNN.

"Por isso, estou satisfeito por o termos feito de novo e estou muito contente pelo Jack, que merece plenamente o seu sucesso."

A taxa de transferência relatada eclipsa tanto os € 105 milhões (US $ 124 milhões) que o Manchester United pagou à Juventus para trazer o meio-campista Paul Pogba de volta ao clube em agosto de 2016, quanto os € 100 milhões (US $ 118 milhões) que o Real Madrid pagou por Gareth Bale em 2013.

LEIA: Barcelona diz que Messi está deixando o clube

Grealish se torna a contratação recorde do Manchester City, superando a taxa de € 68 milhões ($ 79.2 milhões em setembro de 2020) que o clube pagou para adquirir os serviços do zagueiro português Ruben Dias do Benfica.

Grealish deixa o Villa depois de ter ingressado no clube de Midlands aos seis anos de idade.

Fez a sua estreia como sénior pelo Villa contra o Manchester City em maio de 2014 e é capitão do seu clube de infância desde março de 2019.

O jogador estabeleceu-se como uma figura de culto no clube, desempenhando um papel fundamental na sua promoção à Premier League na temporada 2018-19 e marcando o golo decisivo que garantiu a sobrevivência do clube na Premier League na temporada 2019-20.

Grealish ganhou a sua primeira internacionalização pela seleção principal de Inglaterra em setembro de 2020 e fez parte da equipa inglesa de Gareth Southgate no Euro 2020.

A chegada de Grealish ao Estádio Etihad vem juntar-se a um alinhamento de ataque cintilante que já conta com o belga Kevin De Bruyne, o inglês Raheem Sterling e o argelino Riyad Mahrez, entre outros.

"Pep adora a sua forma de jogar e todos nós sentimos que ele é o ideal para o Manchester City. O nosso estilo e o dele combinam na perfeição. Estou entusiasmado por o observar nos próximos anos", disse o Diretor de Futebol do City, Txiki Begiristain, ao site do City.

As capacidades ofensivas do City poderão ser ainda mais reforçadas com a imprensa britânica a associar o clube a uma transferência do avançado inglês do Tottenham Hotspur, Harry Kane.

O City vai tentar defender o seu título da Premier League inglesa quando a nova época começar a 13 de agosto.

A equipa de Guardiola também está desesperada para conquistar o título da Liga dos Campeões, depois de ter sido derrotada por 1-0 pelo Chelsea na final da época passada.

David Close contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com