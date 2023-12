Ja Rule, Keke Palmer e outras estrelas prestam homenagem a Takeoff

Takeoff, que fazia parte do grupo de sucesso Migos, morreu na madrugada de terça-feira, depois de ter sido baleado num salão de bowling e bilhar em Houston, Texas. Ele tinha 28 anos.

Ja Rule expressou no Twitter as suas queixas em torno da morte violenta de Takeoff, escrevendo: "esta merda tem de PARAR... enviando amor aos amigos e à família".

Gucci Mane, que recentemente colaborou com Takeoff na faixa "Us vs. Them", escreveu no Instagram: "Isto partiu-me o coração" ao saber da notícia.

Outras estrelas da música que partilharam homenagens e condolências foram Chloe Bailey, da Chloe x Halle, que tweetou que o seu "coração está partido", e Yung Miami, metade da dupla de hip-hop City Girls, que escreveu "Maldito Takeoff" juntamente com três emojis de coração partido. Kid Cudi, que trabalhou com os Migos na canção "Danger", tweetou um simples "RIP Takeoff".

Kelly Rowland partilhou uma história no Instagram em que exclamou: "Não há palavras" sobre um excerto de notícias sobre a morte de Takeoff.

E a atriz Keke Palmer partilhou no Instagram: "Isto é horrível. Desde a tragédia da morte até à tragédia de haver um vídeo online. É tudo trágico e eu sinto muito por toda a sua família e por tudo o que ele tocou. Realmente terrível".

Fonte: edition.cnn.com