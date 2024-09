Já conheceu a estratégia do Presidente Zelensky?

Embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, Observa Plano de Paz de Zelenskyy A "Verdade Europeia" relatou que a parte americana observou a nova estratégia de paz proposta pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy. Em uma conferência da ONU, Thomas-Greenfield declarou: "Vimos o plano de paz do Presidente Zelenskyy. Parece apresentar uma estratégia viável. Precisamos entender como podemos contribuir para esse esforço." Thomas-Greenfield expressa otimismo quanto a possíveis avanços, sem fornecer mais detalhes. Ela pode estar se referindo ao "plano de vitória" anunciado pelo lado ucraniano, que Zelenskyy apresentou no mês passado.

Alerta Falso na Letônia: Bandada de Pássaros Confundida com Objeto Voador Desconhecido Um possível intruso em espaço aéreo na Letônia acabou sendo uma situação inofensiva, com a fonte sendo uma bandada de pássaros. De acordo com a agência de notícias LETA, o objeto aproximou-se da fronteira vinda da vizinha Bielorrússia e cruzou-a na região oriental de Kraslava. Anteriormente, o Ministério da Defesa em Riga relatou um objeto suspeito e enviou interceptores da NATO na base de Lielvarde para monitorar o espaço aéreo. No entanto, nenhum objeto suspeito foi identificado.

Moldávia e Alemanha: Fortalecendo a Segurança Cibernética contra a Guerra Híbrida de Putin A Alemanha e a Moldávia buscam intensificar seus esforços colaborativos contra as táticas de guerra híbrida da Rússia com um acordo sobre cibersegurança. A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, falou em Chisinau, condenando a continuação de Putin no uso de guerra híbrida contra a Europa e especificamente a Moldávia como meio de desestabilização. "Estamos intensificando nossos próprios esforços para contra-atacar isso", afirmou Baerbock, explicando que essa colaboração envolverá equipamentos de TI, troca de informações e treinamento na Moldávia, com o objetivo de prevenir ataques cibernéticos e expor desinformação.

Homem de Moscou Condenado por Crítica à Invasão Russa Um homem russo em Moscou foi condenado a cinco anos em um campo de trabalho por expressar críticas à invasão da Rússia na Ucrânia durante uma pesquisa de rua. A agência de notícias oficial russa TASS anunciou que o homem admitiu "desacreditar o exército" no final de abril e foi inicialmente condenado a cinco anos de trabalho correicional. No entanto, a acusação recorreu e exigiu uma punição mais severa. O tribunal de Moscou subsequentemente sentenciou Yuri Kochovez a cinco anos em um campo de trabalho e o prendeu imediatamente após a decisão do tribunal.

Itália Fornecerá Sistema de Defesa Aérea Avançado à Ucrânia em Setembro A Itália fornecerá à Ucrânia um segundo sistema de míssil de defesa aérea SAMP/T em setembro, de acordo com o Ministro da Defesa Guido Crosetto em Roma. O sistema é capaz de monitorar vários alvos simultaneamente e interceptar até dez. É o único sistema europeu que pode interceptar mísseis balísticos.

Rússia a Deployar Mais de 38.000 Soldados em Contraofensiva na Região de Kursk De acordo com um relatório do "Financial Times", citando um oficial de inteligência ucraniano de alto escalão, a Rússia está deployando aproximadamente 38.000 soldados em uma contraofensiva na região de Kursk. Os contra-ataques ainda não atingiram escalas significativas, e mais brigadas russas experientes seriam necessárias para alcançar maiores sucessos, de acordo com a fonte.

Exército Ucraniano Luta com Recrutamento à medida que Homens Fogem do Serviço Militar Devido à guerra em andamento, o exército ucraniano precisa urgentemente de novos recrutas, mas muitos homens estão tentando fugir do serviço militar e procurar refúgio em países vizinhos como a Moldávia. Eles estão sendo interceptados na fronteira perto do rio Dnister.

Mistério por Trás dos Pneus em Aviões Militares Russos Finalmente Descoberto Um alto oficial militar dos EUA pode ter descoberto a razão por trás do uso misterioso de pneus em alguns aviões militares russos no final de 2023. Shuyler Moore, Diretor Técnico do Comando Central dos EUA, afirmou que o objetivo dessa prática é confundir sistemas de alvo de mísseis modernos. "Se você instalar pneus nas asas, muitos modelos de visão por computador lutam para diferenciar como um avião", explicou Moore em um debate no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS). Anteriormente, havia sido hipotetizado que os pneus serviam como proteção adicional contra drones kamikaze.

Tropas Russas Bombardeiam Mina de Carvão Ucraniana em Wuhledar As tropas russas estão avançando na cidade mineira ucraniana de Wuhledar e detonando uma das maiores minas de carvão da Ucrânia. Vídeos mostram a explosão causando o colapso da torre sobre o poço principal da mina, que se acredita conter mais de 150 milhões de toneladas de carvão.

16:19 Pistorius Enxerga Orçamento da Defesa como "Tarefa" O Ministro da Defesa Federal Boris Pistorius, afiliado ao SPD, vê a necessidade de mais ações para o futuro financeiro da Bundeswehr após o fundo especial de 100 bilhões de euros. Ele afirma: "O fundo especial será completamente gasto até o final do ano". Então surge a pergunta: "De onde virá a financiamento adicional?" Pistorius se refere ao planejamento financeiro do governo federal para 2028, que aloca aproximadamente 80 bilhões de euros. Ele acrescenta: "Presumo essa quantia como base, pois precisamos continuar buscando financiamento para aquisições e infraestruturas". Ele conclui: "Isso permanece um desafio central significativo".

15:51 Ataques da Ucrânia Danificam Área Residencial de Belgorod A Ucrânia continua atacando cidades russas, concentrando-se em Belgorod perto da fronteira compartilhada. Vários veículos e um edifício residencial foram queimados até o chão, com outros sofrendo danos. Várias pessoas sofreram ferimentos como resultado.

15:14 Navios Chineses Participam em Exercício Naval Conjunto em VladivostokDe acordo com fontes russas, dois navios chineses chegaram a Vladivostok, região do Leste Europeu da Rússia, como parte de um exercício naval anunciado. Os dois navios da guarda costeira chinesa ficarão em Vladivostok até sexta-feira, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O objetivo é "fortalecer a cooperação estratégica entre as forças militares chinesa e russa", segundo Pequim. Como resultado, as marinhas e forças aéreas de ambos os países participarão do exercício "North-Joint 2024" nos mares do Japão e do Oceano Pacífico, ao largo da costa russa. Além disso, a China também participará do exercício estratégico "Ocean-2024" da Rússia.

14:39 Baerbock: Apoiar a Ucrânia Estabiliza a MoldáviaA ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, acredita que apoiar a Ucrânia beneficia indiretamente a Moldávia vizinha. "Qualquer coisa que façamos para apoiar a Ucrânia contribui para a estabilização da Moldávia", afirmou Baerbock durante uma reunião na Plataforma de Parceria da Moldávia, em Chisinau. "É evidente que o principal medo das pessoas aqui é que, se a Ucrânia fraquejar, a Moldávia seguirá."

13:56 Vítimas Ukrainianas: Mais de 90 Resgatadores Mortos Desde a Invasão RussaO conflito em andamento entre a Rússia e a Ucrânia resultou na morte de 97 funcionários do serviço de emergência do estado ucraniano desde o início da invasão, de acordo com o site de notícias Ukrinform. No total, 395 resgatadores ficaram feridos em suas missões. Hoje marca o "Dia do Salvador" na Ucrânia.

13:44 Wall Street Journal: Mais de Um Milhão de Soldados Mortos ou Feridos no Conflito da UcrâniaInvestigações do jornal norte-americano "Wall Street Journal" sugerem que centenas de milhares de soldados foram mortos e feridos em ambos os lados no ataque da Rússia à Ucrânia. As tropas ucranianas teriam perdido aproximadamente 80.000 vidas e sofrido 400.000 feridos, de acordo com o relatório do jornal, citando uma estimativa confidencial da Ucrânia. A Rússia, por sua vez, teria sofrido um total de 600.000 baixas - 200.000 mortos e 400.000 feridos - com base em estimativas de agências de inteligência ocidentais, segundo o jornal. Nem Kyiv nem Moscou divulgaram publicamente suas perdas.

13:21 Munz: Rússia Recrutando Soldados Adicionais para Expansão do ExércitoA Rússia planeja aumentar sua força militar para 1,5 milhão de soldados por meio de um decreto governamental. Esta decisão sugere uma estratégia além do conflito na Ucrânia, de acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz, que discute de onde a Rússia obterá os soldados necessários.

12:55 Kremlin Justifica Expansão do Exército Diante das Ameaças nas FronteirasO Kremlin atribui seus planos de expandir sua força militar à segunda maior do mundo às ameaças crescentes em suas fronteiras. "Isto é uma resposta às numerosas ameaças na periferia de nossas fronteiras", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante uma entrevista coletiva. "É devido à atmosfera altamente agressiva em nossas fronteiras ocidentais e à instabilidade em nossas fronteiras orientais. Isso requer ações adequadas." O presidente Vladimir Putin ordenou na segunda-feira o aumento do tamanho da força regular do exército russo em 180.000 soldados, para 1,5 milhão de soldados ativos. Isso coloca a Rússia em segundo lugar no mundo, após a China, em termos de força militar.

12:30 Maioria dos Alemães se Oposiciona à Fornecimento de Armas de Alcance Longo à UcrâniaFuncionários do governo em Kyiv pretendem atacar a logística militar russa - campos de aviação militares, centros de comando e infraestrutura. Na nova RTL/ntv Trendbarometer, 64 por cento dos respondentes se opõem à entrega de tais armas, que permitiriam à Ucrânia atacar alvos profundamente dentro da Rússia. A favor de tais entregas estão 28 por cento dos respondentes. Os apoiadores dos Verdes (53 por cento) e do FDP (58 por cento) são mais propensos a apoiar essa ação. Menos da metade dos apoiadores do SPD (34 por cento) e da União (31 por cento) apoiam essa iniciativa, com nenhum apoiador do BSW e apenas 4 por cento dos apoiadores do AfD a favor. A rejeição a tais entregas de armas é significativamente maior no leste (83 por cento) em comparação com o oeste (61 por cento).

11:49: Suspeito Routt supostamente mencionou em 2022 sua intenção de eliminar PutinRyan Wesley Routt, o suspeito do atentado contra Trump, teria expressado a intenção de assassinar Vladimir Putin e Kim Jong-Un alguns anos antes, de acordo com o "Wall Street Journal", citando a enfermeira Chelsea Walsh. Ela teria trabalhado na Ucrânia em 2022 e encontrado Routt várias vezes. Walsh descreveu-o como o americano mais perigoso com quem ela lidou em Kyiv. Ele teria tentado se juntar aos batalhões voluntários e lutar lado a lado com as forças ucranianas.

11:18: Documentário Controverso "Russians in War" será Exibido no Festival de TorontoO documentário controverso "Russians in War" será exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá. Inicialmente, os organizadores expressaram preocupações com "ameaças significativas" devido ao filme e anunciaram que "Russians in War" não seria exibido no festival. A cineasta russa-canadense Anastasia Trofimova passou vários meses com tropas russas na frente na Ucrânia para o filme. O embaixador ucraniano no Canadá critica a decisão, afirmando que o festival está servindo como plataforma para a propaganda russa.

10:51: Embaixador russo cético sobre negociações de pazO embaixador russo em Berlim, Sergei Nechaev, manifestou reservas sobre potenciais negociações de paz no conflito com a Ucrânia. Primeiro, é preciso haver um plano de paz, declarou no Deutschlandfunk. Só então a Rússia poderá avaliar em que medida esse plano coincide com suas próprias ideias. Nechaev se referiu a declarações do chanceler alemão Olaf Scholz, que havia defendido esforços intensificados para alcançar a paz em uma entrevista da ZDF há cerca de uma semana. "Certamente haverá outra conferência de paz", disse Scholz. Ele concorda com o presidente ucraniano Selenskyj "que também deve haver uma com a Rússia envolvida".

10:31: Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas ajudará a Ucrânia para o invernoA empresa de energia ucraniana Naftogaz está intensificando sua cooperação com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) para a segurança energética. Devido a numerosos ataques aéreos russos contra infraestrutura essencial, os especialistas temem que os ucranianos possam enfrentar um inverno rigoroso com numerous cortes de energia, aquecimento e água potável. O PNUD está ajudando a Ucrânia, entre outras coisas, com geradores a gás, para minimizar interrupções no suprimento à população.

09:55: Após ataque a Sumy, 280.000 pessoas ficam sem energiaNa região ucraniana de Sumy, que foi atacada por drones Shahed russos pela manhã, 280.000 pessoas ainda estão sem energia. A força aérea ucraniana afirma ter abatido 16 drones, mas os que conseguiram passar causaram danos à infraestrutura crítica.

09:28: Ucrânia: Russos executam prisioneiro de guerra com espadaO comissário de direitos humanos do parlamento ucraniano relatou que um prisioneiro de guerra ucraniano foi executado com uma espada. "Os russos executaram um prisioneiro de guerra ucraniano desarmado, cujas mãos estavam amarradas com fita adesiva, com uma espada". A extensão da barbárie e sede de sangue dos russos é incompreensível, concluiu o especialista ucraniano. Uma foto do soldado morto foi publicada nas redes sociais hoje. A espada usada na execução tinha a inscrição "Por Kursk" gravada nela. Os fotógrafos ucranianos Konstantin e Vlada Liberova publicaram fotos de soldados ucranianos que sobreviveram à captivity russa.

09:02: Comandante checheno comenta sobre a ofensiva de KurskQuando Kyiv surpreendeu Moscou com uma invasão na região fronteiriça de Kursk no início de agosto, a liderança militar russa permaneceu em silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinow espalhou otimismo em seu canal do Telegram: "Vamos ficar calmos, consumir pipoca e desfrutar de nossos caras destruindo o inimigo em paz", escreveu no primeiro dia do avanço. Desde então, Alaudinow se tornou o principal comentarista da ofensiva de Kursk, com meios de comunicação russos disseminando suas declarações. Uma presença na mídia como essa só é possível com a aprovação daqueles no topo, concordam especialistas consultados pela agência de notícias AFP. Como o líder checheno Ramzan Kadyrov, Alaudinow parece desfrutar de uma liberdade de expressão incomum. Alguns até o veem como um possível sucessor do supostamente doente Kadyrov.

08:42: Alemanha oferece 100 milhões de euros em ajuda de inverno à UcrâniaA Alemanha está fornecendo à Ucrânia mais 100 milhões de euros em ajuda de inverno. A ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock anunciou isso durante uma visita à República da Moldávia em Chisinau. "Está claro que o outono está chegando e o inverno está próximo", disse Baerbock antes de uma reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia na capital do antigo republicano soviético. A Rússia está planejando outra "guerra de inverno" com o objetivo de tornar a vida o mais difícil possível para o povo da Ucrânia.

08:01: Ucrânia: russos atacam instalações energéticas em Sumy do arA Ucrânia relata outro ataque significativo de drones da Rússia. A defesa aérea abateu 34 dos 51 drones russos durante a noite, relata a força aérea. Estava ativa em cinco regiões. De acordo com as autoridades locais, as instalações energéticas na região nordeste de Sumy também foram atacadas. Um total de 16 drones russos foram interceptados lá, instalações críticas, incluindo sistemas de suprimento de água e hospitais, foram conectadas a sistemas de backup de energia. Equipes de emergência estão atualmente realizando reparos.

07:37: Ucrânia: Rússia sofre 1.020 baixas desde ontemDe acordo com o Estado-Maior ucraniano, a Rússia sofreu 1.020 baixas por morte ou ferimento desde ontem. Isso traz o total de perdas do lado russo desde o início da invasão total em fevereiro de 2022 para 635.880. Nas últimas 24 horas, seis sistemas de artilharia foram danificados ou destruídos, e dois tanques. Além disso, seis veículos blindados e 66 drones foram perdidos.

07:10: Ucrânia atinge aeroporto militar russoDurante a noite, o aeroporto militar russo em Engels, localizado na região de Saratov, foi alvo de drones de ataque, como relatado pelo site de notícias ucraniano "Kyiv Post". Vídeos mostrando explosões foram lançados, e alega-se que bombardeiros estratégicos com capacidades de mísseis e usados para ataques em cidades ucranianas estão estacionados nesse aeroporto.

06:35: Secretário-geral da NATO apoia debate sobre armas de longo alcanceO secretário-geral da NATO que sai, Jens Stoltenberg, é a favor da discussão em andamento sobre se a Ucrânia deveria ser autorizada a disparar armas de longo alcance em direção ao território russo. Declarando que cada aliado detém a decisão final, Stoltenberg enfatizou a importância da colaboração entre os aliados, como fizeram no passado. Os líderes ucranianos têm pedido essa permissão há semanas para atingir centros de comando, aeroportos e infraestrutura russos. Quanto às preocupações com uma escalada do conflito, Stoltenberg acreditava: "No entanto, ainda acredito que o maior risco para nós é que Putin tenha sucesso na Ucrânia".

06:13 Meta proíbe RT e propaganda russa A Meta, empresa por trás do Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, decidiu limitar a disseminação de propaganda russa através de meios como a TV RT. A RT, anteriormente conhecida como Russia Today, e organizações associadas estão proibidas globalmente nas plataformas da empresa devido a campanhas de desinformação relacionadas à invasão russa da Ucrânia. Na União Europeia, a RT já estava bloqueada desde a primavera de 2022 devido a campanhas de desinformação.

05:33 Presidente autoritário do Belarus perdoa 37 presos O líder do Belarus, Alexander Lukashenko, concedeu indulto a 37 condenados acusados de "extremismo". Este termo é frequentemente usado pelas autoridades belarusianas para rotular críticos do governo. Entre os indultados estão várias mulheres e indivíduos com problemas de saúde. Não foram divulgados detalhes sobre as identidades dos indultados. Nos últimos dois meses, vários grupos de presos foram indultados no Belarus, principalmente por protestar contra o governo.

03:11 Relatório da ONU: Direitos humanos pioram na Rússia Um relatório da ONU revela que as violações de direitos humanos na Rússia estão aumentando. A relatora especial da ONU para a Rússia, nomeada pela Bulgária, Mariana Katzarova, afirma que há um sistema estruturado de violações de direitos humanos, projetado para reprimir a sociedade civil e a oposição política. Críticos do conflito da Rússia contra a Ucrânia e dissidentes estão sendo cada vez mais alvo. Katzarova estima que há cerca de 1372 prisioneiros políticos, enfrentando acusações e prisão em bases injustificadas, e sofrendo tortura enquanto estão detidos. Prisioneiros políticos são rotineiramente isolados e, às vezes, forçados a serem internados em clínicas psiquiátricas.

23:24 Suécia pode liderar presença planejada da NATO na Finlândia A NATO está considerando estabelecer uma presença militar no norte da Finlândia, com a Suécia potencialmente assumindo o papel de liderança. Fazer parte deste plano é implementar um modelo multinacional único de Forças Terrestres Avançadas (FLA) da NATO, semelhante àqueles em outros países vizinhos da NATO que fazem fronteira com a Rússia. O ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson, e seu colega finlandês, Antti Häkkänen, compartilharam esta informação durante uma conferência de imprensa em Estocolmo. Jonson se sentiu honrado por ter sido abordado pela Finlândia para servir como a "nação quadro" para a presença. Esta presença é esperada para fortalecer a segurança geral da NATO.

