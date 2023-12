Ivan Fedotov: jogador de hóquei russo detido na Rússia por alegadamente ter fugido ao serviço militar, segundo informações

De acordo com a agência noticiosa russa Fontanka, o gabinete do procurador militar considera que existem motivos para "considerar Fedotov um evadido do exército".

Em declarações à agência noticiosa estatal russa RIA Novosti, o seu advogado Alexey Ponomarev negou que Fedotov tenha fugido ao serviço militar.

O russo de 25 anos, nascido na Finlândia, assinou um contrato de entrada de um ano com os Philadelphia Flyers da NHL em 7 de maio, após a conclusão da época da liga de hóquei russa e chinesa KHL, onde levou o CSKA de Moscovo a ganhar a Taça Gagarin.

Fedotov foi detido no exterior da Arena de Gelo Kupchino, em São Petersburgo, e transportado para o gabinete de registo e alistamento militar, onde adoeceu e teve de ser transportado para o hospital, informou Fontanka.

"Estamos cientes dos relatos e estamos a investigar a situação. Não temos mais comentários neste momento", disse Chuck Fletcher, presidente de operações de hóquei dos Flyers, num comunicado enviado à CNN.

LEIA: A mulher de Griner quer que as autoridades americanas façam mais para a trazer para casa

Em entrevista ao canal de notícias russo Match.TV no sábado, Ponomarev disse que ele e os pais de Fedotov foram proibidos de ver o goleiro no hospital.

"Neste momento, não podemos dizer exatamente como estão as coisas. Ele estava no hospital, pelo menos de facto, mas por alguma razão não constava da lista dos outros pacientes", disse Ponomarev.

"Recentemente, a polícia militar entrou no território do hospital. Apresentei-me a eles, disse que era advogado e perguntei-lhes qual era o motivo da visita. Deram meia volta, entraram no carro e não fizeram mais comentários até serem deixados entrar no recinto do hospital.

"Desde então, não ouvimos mais nada. Tanto quanto sei, querem transferi-lo em estado grave para um órgão de investigação militar. Enquanto ele argumenta o melhor que pode que isso não é necessário, mas os acontecimentos estão a evoluir rapidamente, agora ele não entra em contacto."

Na Rússia, todos os homens entre os 18 e os 27 anos são obrigados a cumprir um ano de serviço militar, com algumas excepções. A evasão ao serviço militar pode ser punida com pesadas multas e penas que podem ir até dois anos de prisão".

"É difícil prever o seu destino", acrescentou Ponomarev. "Estava no território do serviço de registo e alistamento militar da cidade, mas está registado nas forças armadas em Moscovo. Encontraram o seu certificado de registo, mas ele vive em Vsevolozhsk. Ou seja, não tem nada a ver com o serviço de registo e alistamento militar da cidade.

"Também ontem, a informação sobre a sua presença no local foi ocultada de todas as formas possíveis, apesar de ele ter um telefone e ter informado os seus familiares de que estava lá. Os funcionários do comissariado militar foram informados de que tinha sido apresentada uma queixa ao tribunal e que a decisão tinha sido suspensa.

"O tribunal deve resolver esta questão, mas o processo de recrutamento foi violado. Está estritamente descrito na lei. É evidente que a questão não é assim tão simples. A julgar pelo último contacto que tivemos com ele, não se sente muito bem", concluiu Ponomarev

A CNN contactou a NHL, o CSKA de Moscovo, a Federação Russa de Hóquei no Gelo e Ponomarev, mas não obteve resposta imediata.

O guarda-redes do Comité Olímpico Russo, que ajudou a sua equipa a conquistar a prata no hóquei no gelo masculino nos Jogos Olímpicos de inverno de 2022, terá sido detido no mesmo dia em que teve início, perto de Moscovo, o julgamento da norte-americana Brittney Griner, duas vezes medalha de ouro no basquetebol olímpico, sob a acusação de contrabando de droga, que pode ser punível com até 10 anos de prisão.

Os apoiantes de Griner e as autoridades norte-americanas afirmam que ela foi detida injustamente e apelaram à sua libertação, uma vez que se teme que esteja a ser utilizada como um peão político no meio das crescentes tensões entre a Rússia e os EUA.

No julgamento, Griner foi acusada por um procurador de contrabandear menos de um grama de óleo de canábis na sua bagagem de mão. A segunda audiência do julgamento está marcada para 7 de julho.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com