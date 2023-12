"Isto podia ter sido evitado se tivesse sido vacinado": as estrelas do ténis reagem à saga de Novak Djokovic

Enquanto os jogadores se preparam para o Open da Austrália, todas as perguntas têm sido sobre a campeã de 20 títulos do Grand Slam.

"Penso que todos queremos seguir em frente, seja o que for, seguir em frente e concentrarmo-nos no aspeto positivo de começar um slam", disse a bicampeã de Grand Slam, Garbine Muguruza, durante um dia de imprensa.

"Penso que tudo isto poderia ter sido evitado, como todos nós fizemos, vacinando-nos, fazendo tudo o que tínhamos de fazer para vir para a Austrália.

"Toda a gente conhecia muito bem as regras. Só temos de as seguir e pronto. Não acho que seja assim tão difícil".

Muguruza, que chegou à final do Open da Austrália em 2020, receia que a atual controvérsia tenha um impacto negativo na reputação do desporto.

Djokovic está atualmente a ser detido pelas autoridades australianas antes de uma audiência em tribunal no domingo sobre o seu caso para permanecer no país.

O ministro da imigração australiano, Alex Hawke, revogou o visto do campeão de ténis não vacinado pela segunda vez na sexta-feira, afirmando que a sua presença na Austrália poderia levar a um "aumento do sentimento anti-vacinação" e até incitar a "agitação civil".

"Não creio que isto ajude o mundo do ténis ou os jogadores porque, no final, há sempre um pouco de conflito", acrescentou Muguruza.

"Já é difícil o suficiente para fazer os torneios funcionarem e para fazer o circuito WTA e ATP acontecerem, indo de país em país, para estar criando todas essas notícias, bastante."

Uma situação infeliz

Se Djokovic conseguir competir no torneio deste ano, ele terá a oportunidade de ganhar um recorde de 21º título de Grand Slam masculino.

Atualmente, partilha o recorde com Roger Federer e Rafael Nadal, mas este último diz que o torneio será um sucesso mesmo que o sérvio não possa jogar.

"Digo-vos uma coisa, é muito claro que Novak Djokovic é um dos melhores jogadores da história, sem dúvida", disse Nadal aos jornalistas. "Mas não há nenhum jogador na história que seja mais importante do que um evento, não é?

"O Open da Austrália é muito mais importante do que qualquer jogador. Se ele estiver a jogar finalmente, tudo bem. Se não estiver a jogar, o Open da Austrália será um grande Open da Austrália com ou sem ele. É esse o meu ponto de vista".

Djokovic agradeceu a todos os que continuaram a apoiá-lo ao longo de todo o processo, mas há quem questione se esta situação não irá manchar o seu legado.

A atual campeã do Open da Austrália, Naomi Osaka, diz ter ficado triste com o que viu. "Penso que é uma situação infeliz", disse aos jornalistas.

"Ele é um grande jogador e é um pouco triste que algumas pessoas se lembrem dele desta forma.

"Mas também acho que não cabe aos jogadores de ténis, cabe ao governo decidir como a Austrália vai lidar com a situação."

São as regras deles

Daniil Medvedev, classificado em 2º lugar no mundo, estragou a busca de Djokovic de alcançar um grand slam de calendário - vencendo todos os quatro majors no mesmo ano civil - em 2021, quando o russo venceu a final do US Open contra o sérvio.

A dupla poderá voltar a encontrar-se na final do Open da Austrália deste ano, caso ambos avancem até lá, mas Medvedev diz que as regras do país devem ser obedecidas.

"Quero dizer sobre a situação do Novak que estamos na Austrália, são as regras deles", disse aos jornalistas.

"Mas pelo que sei, mais uma vez, se ele tem uma isenção válida para estar neste país e fazer o que quer, então deve jogar.

"Se a isenção não for válida ou se alguma outra coisa não for válida, bem, qualquer país pode negar a sua entrada."

O Open da Austrália tem início marcado para segunda-feira, mas a presença de Djokovic no sorteio ainda não foi decidida por um tribunal.

