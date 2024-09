Isto pode servir como ponto de virada notável.

Hoje pode provar ser um momento crucial. Às 21h ET (3h CEST) de terça-feira, Donald Trump e Kamala Harris se enfrentarão na campanha eleitoral presidencial dos EUA pela primeira vez. Com uma audiência ampla e subsequente circulação nas redes sociais, esse evento alcançará um público vasto. Nenhum outro evento receberá tanta atenção simultânea. O impacto de um debate como esse, como o presidente Joe Biden pode atestar, pode ser profundo.

Enquanto um grave erro de desempenho é improvável, como visto em junho, Harris e Trump buscarão aparecer como agentes de mudança. A insatisfação do público com as políticas de Biden, especialmente em relação aos problemas econômicos, é palpável. Como vice-presidente de Harris, ela deve se diferenciar de Biden sem aliená-lo. Ela também deve apresentar seus planos concretos. Uma recente pesquisa encomendada pelo "New York Times" revelou que muitos eleitores desejam mais detalhes sobre suas ideias.

1. Início forte e ímpeto positivo

A vitória gera vitória, como os entusiastas do esporte sabem bem. Os estrategistas da campanha dos EUA se referem a essa fase de triunfo como "ímpeto". Harris cativou audiências onde poucos esperavam que isso acontecesse. Após o incidente de 13 de julho, vários comentaristas declararam Trump o vencedor das eleições. No entanto, Harris rapidamente conquistou o apoio de importantes democratas, incluindo Biden e Obama.

Uma onda de alívio varreu a parte dos EUA que nutre um intenso desdém por Trump. E esse alívio se transformou em apoio fervoroso. Embora Harris tivesse ficado relativamente quieta como vice-presidente, ela conseguiu se reinventar habilmente. Isso ficou especialmente evidente em seu discurso na Convenção Nacional Democrática em Chicago, que marcou o pico da campanha até agora. Harris falou sobre sua infância, sua mãe solteira e sua comunidade que a moldou. Sua mensagem: "Eu sou de suas fileiras". A implicação: "Trump não é". Também: "Eu luto por você, enquanto ele luta por si mesmo". Os democratas aplaudiram entusiasticamente. Harris não é mais apenas uma reserva.

2. Experiência como procuradora

Quando Biden e Trump se enfrentam, o discurso é sombrio. O presidente mais velho gagueja, luta para completar frases e falha em desmentir as mentiras de Trump. Isso foi especialmente decepcionante para os democratas, que passaram o período pós-debate discutindo Biden em vez das mentiras de Trump. Desta vez, pode ser diferente. Harris subiu na hierarquia para ocupar o cargo de Procuradora-Geral da Califórnia, um cargo eleito semelhante ao de governador ou senador.

Se Harris enfrentar um mentiroso notório e criminoso condenado como Trump, pode ser interessante. Ela mesma alimentou essas expectativas. Durante seu discurso em Milwaukee no final de julho, ela enfatizou suas experiências ao processar uma variedade de criminosos. "Estupradores que prejudicaram mulheres, fraudadores que enganaram consumidores, trapaceiros que burlaram regras para ganho pessoal. Ouçam minhas palavras quando digo: eu conheço o modus operandi de Trump". Se ela conseguir encurralar Trump, pode ser um momento definidor no debate na TV.

3. Vantagem da idade

Trump, com 78 anos, era apenas três anos mais jovem que Biden em 2020, mas muitas vezes parecia mais energético que seu colega mais velho. A dinâmica mudou. Harris, com 59 anos, muitas vezes parece mais jovem na televisão, enquanto Trump envelheceu visivelmente desde suas campanhas anteriores. Sua incoerência divagante não é nova, mas pode se destacar mais quando comparada à compostura de Harris.

4. Tema da campanha: Direitos reprodutivos

O direito ao aborto tem sido um assunto controverso nos EUA há décadas, mas depois que o Supremo Tribunal removeu esse direito da Constituição, tornou-se uma questão prioritária para todas as eleições. Harris já defendeu a restauração dos direitos ao aborto em todo o país como vice-presidente. Esse assunto tem uma ressonância ampla, já que a maioria dos americanos não apoia um banimento completo, como muitos republicanos defendem. Nas eleições de meio de mandato para o Congresso em 2020, esse assunto ajudou os democratas a evitar uma derrota.

Apesar de sua impressionante recuperação, a vitória de Harris não é garantida. Nas pesquisas nacionais, ela lidera por cerca de três pontos percentuais, mas cada estado vota separadamente. Esperam-se eleições apertadas em sete estados: Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, Carolina do Norte, Geórgia, Nevada e Arizona. Essas pesquisas costumam estar ligeiramente erradas. Em resumo, Harris conseguiu uma recuperação inspiradora para uma chance de 50/50, mas Trump ainda possui suas forças.

Forças de Trump: Economia, imigração, segurança interna

Neste ano eleitoral, vários temas continuam a chamar a atenção, independentemente de sua validade, com um número significativo de americanos acreditando que Trump pode revitalizar a economia a um ritmo mais rápido e gerenciar a imigração de forma eficiente. Houve um aumento no número de pessoas cruzando a fronteira entre os EUA e o México em grandes números recentemente. Trump explora esse assunto ao apelar ao medo do crime, mesmo que as taxas de criminalidade estejam gradualmente diminuindo. Embora Biden tenha tentado lidar com esse assunto ao delegá-lo a Harris, sua gestão deixou espaço para melhorias. Por outro lado, Trump também tropeça aqui, já que houve um acordo bipartidário sobre um plano de segurança na fronteira que ele bloqueou no último minuto para preservar sua questão de campanha.

Este ano, a economia é uma preocupação significativa devido à inflação persistente e alta. Embora os preços tenham diminuído ligeiramente, eles permanecem altos, causando uma tensão financeira para muitas pessoas em uma base semanal no supermercado e na bomba de gasolina. Em uma nação onde muitas pessoas já estão lutando para dar conta das despesas, isso é uma grande preocupação. Trump visa atribuir a culpa a Biden e Harris por essa situação. No entanto, a inflação também era prevalente na Europa, em grande parte devido à pandemia de COVID-19. Independentemente disso, essas são as questões reais que Trump explora. Sua verdadeira força reside no forte sentimento de seus apoiadores de que ele os representa. Sua declaração: "Os poderosos deixaram vocês para trás. Não pude ficar de braços cruzados, e estou lutando por vocês, os esquecidos, os verdadeiros americanos." Embora seja debatível, essa mensagem ainda ressoa profundamente. Se Harris quiser mudar essa percepção, ela tem a oportunidade perfeita para isso hoje.

