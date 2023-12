Israel volta a sentar-se à mesa para negociar os reféns

Este acontecimento marcaria uma mudança significativa desde que as operações militares israelitas recomeçaram a guerra e as negociações formais sobre os reféns foram interrompidas.

Para aumentar as esperanças de uma nova cessação dos combates, o chefe político do Hamas visitou o Egipto, principal mediador, na quarta-feira.

O quadro geral proposto por Israel implicaria, mais uma vez, que os reféns - incluindo as mulheres - fossem libertados por fases, com o objetivo final de libertar todos os reféns em Gaza.

Mas a fonte sublinhou que, neste momento, não está iminente um acordo e que a discussão das propostas marca, no máximo, o início das negociações. Ainda assim, o facto de Israel parecer regressar à mesa das negociações é notável.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o seu governo enfrentam pressões internas por causa dos reféns, sobretudo depois de as Forças de Defesa de Israel (IDF) terem morto por engano três reféns israelitas.

Outra fonte familiarizada com as discussões disse que uma proposta que Israel fez ao Hamas, através do mediador Qatar, é que os combates sejam interrompidos durante uma semana para permitir a libertação dos reféns.

O Axios foi o primeiro a noticiar que Israel está a oferecer uma pausa de uma semana nos combates como parte das negociações.

O Hamas anunciou em comunicado no Telegram que Ismail Haniyeh, chefe do gabinete político do Hamas, chegou ao Cairo para conversar com as autoridades egípcias sobre os últimos acontecimentos no conflito entre Israel e Gaza.

O Hamas também está sob grande pressão e tanto os responsáveis norte-americanos como israelitas disseram acreditar que o recomeço dos combates e, em particular, o ataque das FDI ao sul de Gaza, aumentaria a pressão sobre o Hamas para que aceite outro cessar-fogo temporário.

O Hamas está a pedir "mais prisioneiros pesados do que antes", disse um funcionário israelita, numa referência à libertação de mulheres e adolescentes palestinianos das prisões israelitas em troca de reféns no último acordo entre as duas partes.

O acordo do mês passado foi o resultado de negociações minuciosas entre Israel, o Hamas e os EUA, tendo o Qatar desempenhado um papel de mediação importante. Com início a 24 de novembro, o acordo foi renovado duas vezes antes de terminar na sexta-feira, 1 de dezembro.

Durante a primeira pausa de sete dias nos combates, o Hamas teve de libertar todos os dias pelo menos 10 reféns israelitas raptados em 7 de outubro. A trégua chegou ao fim quando o Hamas se recusou a libertar as restantes reféns. Desde então, os funcionários dos EUA e do Qatar têm continuado a discutir formas de garantir a libertação de mais reféns.

No âmbito deste quadro, 80 israelitas, alguns dos quais com dupla nacionalidade, foram libertados do cativeiro. Além disso, vários estrangeiros - 23 cidadãos tailandeses, um filipino e um cidadão israelo-russo - foram libertados no âmbito de negociações separadas, à margem das tréguas.

Por outro lado, um total de 240 palestinianos foram libertados das prisões israelitas, principalmente mulheres e menores, muitos dos quais tinham sido detidos mas nunca acusados.

Fonte: edition.cnn.com