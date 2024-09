Israel realiza ataques aéreos na região sul do Líbano

Recentemente, a tensão no Oriente Médio aumentou significativamente. Israel, apreensivo com um possível ataque da milícia Hezbollah baseada no Líbano, iniciou uma ofensiva significativa na região sul do país.

O exército israelense declarou, tarde na terça-feira, que havia realizado bombardeios aéreos extensos contra bases da Hezbollah no sul do Líbano. Cerca de "doze" aeronaves de combate participaram dessa operação, segundo o porta-voz do exército, Daniel Hagari. Ele acrescentou ainda: "Nas últimas horas, executamos um ataque abrangente no sul do Líbano após detectarmos os preparativos da Hezbollah para lançar ataques no território israelense."

Antes disso, o exército havia anunciado a destruição de vários lançadores de foguetes no sul do Líbano, que estavam supostamente prontos para serem disparados em direção ao território israelense. O exército israelense também alegou que a Hezbollah havia disparado cerca de 90 foguetes do Líbano para Israel até o final da tarde.

Desde o início do conflito na Faixa de Gaza após o Hamas, o grupo palestino islâmico radical, ter lançado um ataque sem precedentes contra Israel em 7 de outubro, a animosidade entre Israel e Hezbollah aumentou. A parte norte de Israel vem sendo regularmente bombardeada pela Hezbollah, uma organização afiliada ao Hamas. Israel retaliou contra os ataques da Hezbollah com contra-ataques no Líbano.

A situação piorou nos últimos dias com a morte de comandantes proeminentes da Hezbollah pelas forças armadas israelenses no Líbano e a detonação de dispositivos de comunicação da Hezbollah atribuídos a Israel. Em um ataque aéreo israelense em um subúrbio sul da capital do Líbano, Beirute, na sexta-feira, 16 membros de alto escalão da milícia, incluindo o chefe da unidade de elite Radwan da Hezbollah, Ibrahim Akil, e um comandante sênior, Ahmed Mahmud Wahbi, foram mortos.

De acordo com as declarações israelenses, esses comandantes da Hezbollah estavam planejando um ataque no norte de Israel, com o objetivo de infiltrar-se em comunidades israelenses e matar civis inocentes.

