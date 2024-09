Israel realiza ataques aéreos contra instalações de armazenamento de munições em Beirute

Após realizar um ataque aéreo significativo em um bairro de Beirute, a capital do Líbano, a força aérea de Israel lançou outra rodada de ataques, segundo fontes militares. O objetivo do ataque foi aparentemente neutralizar armas pertencentes à milícia xiita pró-iraniana Hezbollah, que estavam armazenadas sob estruturas residenciais, de acordo com as forças militares. O porta-voz do exército, Daniel Hagari, destacou o potencial risco de danos ou desabamento de edifícios devido à detonação dessas armas.

Anteriormente, as forças militares haviam aconselhado alguns moradores da área a evacuarem. Este conselho se aplicava a indivíduos que residiam perto de estruturas utilizadas pela milícia xiita Hezbollah, como indicado por uma mensagem em árabe emitida por um porta-voz das forças israelenses.

Por preocupação com a segurança deles, os indivíduos foram aconselhados a manter uma distância de pelo menos 500 metros desses edifícios específicos, de acordo com a mensagem. Também foram fornecidas informações para identificar os locais exatos que necessitavam de evacuação, acompanhadas de mapas. De acordo com meios de comunicação locais, várias pessoas deixaram a área. Testemunhas relataram uma saída em massa no bairro de Lailaki, com pessoas parecendo sair às pressas da área, de acordo com vídeos compartilhados em plataformas de mídia social.

Bombardeio Intenso na Sede da Hezbollah

O bombardeio intenso na tarde de um subúrbio de Beirute foi aparentemente dirigido àquilo que Israel alega ser a sede da milícia xiita pró-iraniana. Antes da confirmação, meios de comunicação não verificados afirmaram que o objetivo do ataque era Hassan Nasrallah, líder da Hezbollah. O porta-voz das forças israelenses expressou satisfação com a precisão do ataque, afirmando que o comando central da Hezbollah havia sido atingido.

Alguns relatórios especulam que Israel está investigando a possibilidade de Nasrallah ter sido ferido durante o ataque, de acordo com o "Axios" citando uma fonte israelense. Por outro lado, a agência de notícias iraniana Tasnim confirmou que Nasrallah está em bom estado de saúde. O número de mortos no ataque ainda é incerto.

Após o ataque, Israel está ansioso para obstruir o envio de armas para a milícia xiita Hezbollah através do aeroporto internacional de Beirute. Apesar dos envios de armas iranianas para a Hezbollah, eles encontram resistência, disse Daniel Hagari. Nesse sentido, a força aérea agora está patrulhando a área em torno do aeroporto de Beirute. Até agora, o Líbano, ao contrário de seu país vizinho Síria, tem aderido à responsabilidade e não permitiu o transporte de armas através do aeroporto civil. Aviões carregando armas são proibidos de pousar lá, concluiu o porta-voz.

Mais de 700 Mortos por Ataques Aéreos

Desde o início da semana passada, Israel tem lançado ataques generalizados contra o apoio do Irã à Hezbollah, no Líbano. Mais de 700 pessoas morreram e quase 6.000 ficaram feridas por ataques israelenses desde segunda-feira, de acordo com as figuras oficiais do Líbano.

Em retaliação, a Hezbollah atacou vários alvos dentro do território israelense. Israel rejeitou uma proposta de cessar-fogo, levando ambas as partes a continuarem com seus ataques.

A Hezbollah começou a intensificar seus ataques após o início da guerra do Gaza. A milícia é aliada da organização radical islâmica palestina Hamas, na Faixa de Gaza, que iniciou o conflito com um vasto e inédito ataque a Israel em 7 de outubro.

Os ataques aéreos realizados pela força militar de Israel foram principalmente direcionados para desmantelar as instalações militares e os depósitos de armas da Hezbollah, de acordo com fontes militares. O bombardeio intenso em Beirute estava supostamente mirando a sede da milícia xiita pró-iraniana, com o objetivo de atrapalhar suas operações e linhas de suprimento de armas.

