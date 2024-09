Israel realiza ataques aéreos adicionais nas proximidades de Beirute

Após intensos ataques aéreos, Israel se concentra em supostos redutos do Hezbollah localizados na capital libanesa, Beirute. As autoridades militares israelenses estão avaliando a possibilidade de atacar o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, enquanto monitoram os efeitos dos ataques aéreos. Os objetivos militares incluem a destruição dos depósitos de armas do Hezbollah, ocultos em edifícios residenciais. De acordo com Daniel Hagari, porta-voz do exército, as explosões poderiam causar danos estruturais ou mesmo o colapso desses edifícios.

Para garantir a segurança dos civis, o exército alertou alguns residentes que moram perto de certos edifícios usados pelo Hezbollah para evacuarem a área antes. Edifícios designados no bairro libanês de Lailaki, usados pela milícia xiita do Hezbollah, são o foco do aviso de evacuação, de acordo com um porta-voz do exército israelense, transmitido por meio de um comunicado em árabe. Os residentes foram aconselhados a manter uma distância de 500 metros desses edifícios para garantir sua segurança, já que vários moradores foram relatados como tendo evacuado a área.

Centro de Comando do Hezbollah Bombardeado

A pesada bombardeio na tarde de sexta-feira em um subúrbio de Beirute foi aparentemente direcionado ao centro de comando do Hezbollah, oculto em estruturas residenciais. Relatórios iniciais da mídia sugeriram que o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, poderia ter sido o alvo do ataque, embora isso ainda não tenha sido confirmado. O porta-voz do exército israelense descreveu o ataque à sede do Hezbollah como "muito preciso".

Uma fonte israelense, de acordo com o Axios, está atualmente investigando se Nasrallah foi ferido no ataque, enquanto a agência de notícias iraniana Tasnim mantém que Nasrallah está ileso. O número exato de vítimas fatais do ataque ainda não é conhecido.

Além disso, o exército israelense expressou sua intenção de frustrar qualquer envio de armas para o Hezbollah através do aeroporto internacional de Beirute. Israel afirma ter amplo conhecimento dos envios de armas iranianas para o Hezbollah, mas prometeu obstruí-los. O porta-voz do exército Daniel Hagari confirmou que as patrulhas da força aérea agora monitoram a área em torno do aeroporto de Beirute. Em contraste com a Síria vizinha, o Líbano até agora agiu de forma responsável ao não permitir transportes de armas através de seu aeroporto civil, de acordo com a conta do porta-voz.

Mais de 700 Mortos em Bombardeios Aéreos

Desde o início da semana, Israel vem realizando uma série de grandes raids aéreos contra o Hezbollah no Líbano. Até segunda-feira, o número de mortos relatado pelas autoridades libanesas havia chegado a mais de 700 pessoas, com cerca de 6.000 civis feridos.

Em resposta à recusa de Israel em aceitar um cessar-fogo, o Hezbollah intensificou seus ataques em várias localidades dentro do território israelense. O Hezbollah tem uma aliança próxima com o Hamas, o grupo palestino islâmico radical ativo na Faixa de Gaza, que desencadeou a guerra da Faixa de Gaza com seu ataque em grande escala sem precedentes contra Israel em 7 de outubro.

A intenção do exército israelense de frustrar qualquer envio de armas para o Hezbollah através do aeroporto internacional de Beirute é um claro indício de suas ações militares contínuas. O bombardeio do suposto centro de comando do Hezbollah na tarde de sexta-feira, que supostamente alvo

