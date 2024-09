Israel inicia outra rodada de ataques contra locais designados do Hezbollah.

A Forças Armadas israelenses declararam um ataque a uma área residencial em um subúrbio movimentado de Beirute, no Líbano, de acordo com seu comunicado. Entre as vítimas estão um líder de alto escalão do Hezbollah, apoiado pelo Irã, além de mulheres e crianças. Não parece haver fim à vista para as agressões israelenses.

Após a morte de uma figura importante dentro das forças militares pró-iranianas do Hezbollah, Israel anunciou ataques contínuos contra as bases do grupo militante no Líbano. "As Forças Armadas israelenses estão bombardeando sites ligados à organização terrorista Hezbollah no Líbano", afirmou o exército em comunicado. Ontem, Israel alegou ter morto pelo menos 16 combatentes do Hezbollah, incluindo o comandante da unidade de elite do Hezbollah, Radwan, Ibrahim Akil, em um subúrbio do sul de Beirute, de acordo com fontes israelenses e do Hezbollah.

O grupo militante relatou a morte de outro comandante de alto nível hoje, sábado. Além de Akil, Ahmed Mahmud Wahbi, que liderou as operações militares da unidade Radwan em apoio ao radical islâmico Hamas de 7 de outubro até o início do ano, também foi relatado como morto no ataque aéreo israelense no sul da capital do Líbano.

De acordo com o exército israelense, pelo menos dez comandantes de alto escalão foram relatados como mortos no ataque aéreo de sexta-feira em um subúrbio do sul de Beirute. O exército afirmou que os comandantes do Hezbollah estavam reunidos "secretamente no centro de um bairro residencial" durante o ataque. No entanto, o Hezbollah contradisse isso ao afirmar no sábado que 31 pessoas morreram.

"O Hezbollah tinha planos de invadir território israelense"

Além disso, o porta-voz do exército, Daniel Hagari, também afirmou que os comandantes mortos faziam parte da operação de planejamento envolvendo mísseis antitanque, ataques com foguetes e a planejada invasão do território israelense. De acordo com Hagari, Akil e outros comandantes do Hezbollah mortos no ataque haviam planejado um ataque ao norte de Israel, com a intenção de infiltrar-se em comunidades israelenses e matar civis inocentes.

O Hamas lançou um ataque ao sul de Israel em outubro do ano passado, desencadeando o conflito da Faixa de Gaza. De acordo com os relatórios israelenses, pelo menos 1.205 pessoas morreram e 251 foram capturadas na Faixa de Gaza. De acordo com o Hamas, que não pode ser confirmado independentemente, mais de 41.000 pessoas foram mortas durante a retaliação israelense em resposta ao ataque.

Desde 8 de outubro, o norte de Israel vem sendo alvo de repetidos ataques do Hezbollah, afiliado ao Hamas. Israel retalia com contra-ataques no Líbano. Como resultado, dezenas de milhares de pessoas de ambos os lados da fronteira foram deslocadas desde então.

Diante desses conflitos em andamento, crescem as preocupações com um possível "Guerra com Israel" entre Israel e o Hezbollah. O grupo militante acusou Israel de atacar suas áreas civis e comandantes de alto escalão, com Israel defendendo suas ações como contra-ataques contra as operações militares do Hezbollah e os alegados planos de invasão do território israelense.

Leia também: