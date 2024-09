Israel está constantemente a bombardear o Hezbollah com ataques aéreos.

**Após duas explosões espontâneas causadas por dispositivos de rádio manipulados, a milícia libanesa Hezbollah fica em desordem. Israel aproveita a oportunidade para lançar vários ataques contra seus sites de lançamento de foguetes, segundo suas afirmações. Os ataques aéreos da tarde supostamente atingiram "vários lançadores de foguetes" que estavam "prontos para Deployment imediato contra território israelense", de acordo com o exército israelense.

Enquanto isso, o presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente da França, Emmanuel Macron, defendem uma solução diplomática para a agitação. Macron, ao se dirigir ao público libanês em uma transmissão digital, afirmou que "ninguém deseja escalada". A França reafirma seu apoio ao Líbano e pede aos líderes políticos em Beirute que impeçam uma guerra iminente. Ele suplicou: "O Líbano não deve sucumbir ao medo de um conflito iminente". Macron supostamente teve conversas telefônicas com o primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, o presidente da Câmara, Nabih Berri, e o chefe do Exército, Joseph Aoun. Ele também se comunicou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, implora a Hezbollah que pare seus "ataques terroristas" contra Israel. Ele sugere que o líder da Hezbollah, Hassan Nasrallah, poderia cessar os hostilidades contra Israel - "e eu lhe asseguro que enfatizaríamos claramente a Israel a necessidade de tranquilidade em tais circunstâncias", disse Miller em Washington. No entanto, enquanto a Hezbollah continuar os ataques, "Israel naturalmente recorrerá a medidas militares para se proteger", raciocinou Miller. Os EUA persistentemente instam todas as partes a evitarem a escalada e a impedirem que a violência saia do controle. O objetivo final é assegurar um cessar-fogo na Faixa de Gaza. A porta-voz da Casa Branca anunciou: "Uma resolução diplomática é a opção mais vantajosa". Biden considera tal resolução alcançável.

Israel: Conflito Intensificando

O confronto entre Israel e Hezbollah no Líbano testemunha uma escalada alarmante após a detonação simultânea de centenas de rádios da milícia Hezbollah na terça e quarta-feira. As explosões ocorreram em duas ondas, resultando em 37 mortos e quase 3000 feridos. A Hezbollah acusa Israel e ameaça retaliação. Nasrallah reconheceu um "revés significativo" para sua milícia. Israel, em sua opinião, "transgrediu todas as linhas vermelhas" com essas explosões, declarou em um discurso televisionado.

O Irã, protetor da Hezbollah, também ameaçou Israel com uma "resposta catastrófica". "Atos de terror, resultado inevitável do desespero e tentativas frustradas do regime sionista, serão logo respondidos com uma resposta catastrófica da Frente de Resistência", declarou o comandante da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami, segundo a mídia estatal iraniana, em uma mensagem a Nasrallah. A "Frente de Resistência" ou "Eixo da Resistência" é uma coalizão militante contra Israel composta pelo Irã e seus aliados regionais, incluindo a Hezbollah, a organização palestina islâmica Hamas e os rebeldes houthi do Iêmen.

O exército israelense mantém seu compromisso de "continuar destruindo a infraestrutura da Hezbollah para proteger o Estado de Israel". O ministro da Defesa de Israel, Joav Gallant, havia indicado que a guerra havia se deslocado para o norte, em direção ao Líbano. O objetivo era facilitar o retorno dos moradores do norte de Israel que haviam fugido dos ataques da Hezbollah. Israel permaneceu em silêncio sobre as explosões pelas quais é responsabilizada.

Conselho de Segurança da ONU Convocado

De acordo com a representação do Líbano na ONU, os dispositivos de comunicação da Hezbollah estavam previamente carregados com explosivos antes de entrar no país. "Investigações preliminares mostram que os dispositivos afetados foram expertamente armados com explosivos antes de entrar no Líbano e foram detonados por meio de e-mails enviados aos dispositivos", revelou a representação em uma carta ao Conselho de Segurança da ONU. Esses ataques israelenses foram "sem precedentes em sua brutalidade" e representam uma ameaça aos esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito na Faixa de Gaza e no sul do Líbano, afirmou.

A pedido da Argélia, o Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência para hoje, sexta-feira. O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Abdallah Bou Habib, também participará da reunião. Desde o início do conflito entre a organização palestina islâmica Hamas e Israel na Faixa de Gaza em 7 de outubro de 2021, os confrontos entre o exército israelense e a Hezbollah, afiliada ao Hamas, têm se intensificado consideravelmente no Líbano. Dezenas de milhares de pessoas de ambos os lados da fronteira tiveram que buscar refúgio.

O conflito não foi oficialmente declarado uma guerra. No entanto, 623 pessoas já perderam a vida nos combates no Líbano, das quais pelo menos 141 eram civis. No lado israelense, incluindo os Altos do Golã anexados, 24 soldados e 26 civis foram mortos, de acordo com estatísticas oficiais.

