Israel está a examinar um acontecimento significativo que ocorreu na Cisjordânia.

Na Cisjordânia, tropas israelenses realizaram uma operação, alegando a eliminação de militantes palestinos durante a ação. Vídeos polêmicos que circulam online mostram os soldados manipulando os corpos das vítimas de uma maneira que causou indignação pública.

O Exército Israelense está investigando um incidente polêmico envolvendo soldados que jogaram corpos de suspeitos militantes palestinos do telhado de um edifício na Cisjordânia. O exército descreveu o incidente como um "episódio inaceitável" que viola os princípios e padrões éticos do Exército Israelense e seus soldados.

Mídia social e israelense compartilhou vídeos que registraram três soldados aparentemente empurrando e chutando os restos de indivíduos que morreram em uma operação militar na região de Jenin na quinta-feira. As imagens desencadearam indignação pública dentro de Israel. Relatórios de notícias sugerem que o número total de mortos chegou a sete indivíduos durante a operação. O Exército Israelense relatou que apenas quatro militantes estavam entre as vítimas.

De acordo com relatórios de mídia, houve troca de tiros com palestinos armados que estavam no telhado de uma casa cercada por forças israelenses na área de Jenin. "The Times of Israel" relatou que um indivíduo procurado estava escondido dentro do edifício.

Desde a matança de Hamas em 7 de outubro de 2023 e a subsequente guerra de Gaza, a situação na Cisjordânia se agravou ainda mais. Até agora, mais de 680 palestinos perderam a vida em operações militares israelenses, conflitos armados e ataques de extremistas, de acordo com o ministério da saúde em Ramallah.

O Exército Israelense está sob intensa pressão devido às controvérsias em torno de sua conduta durante operações na Cisjordânia. O tratamento dado pelo exército aos corpos de militantes palestinos mortos durante as incursões tem sido um problema recorrente, causando protestos públicos e pedidos de responsabilidade.

