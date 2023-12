Israel está a estudar a construção de um complexo humanitário no norte de Gaza após o fim dos combates

A criação deste complexo permitirá que alguns civis palestinianos se desloquem para o norte de Gaza quando os militares israelitas concluírem a atual fase de operações militares no norte de Gaza, disseram as fontes. O planeamento do complexo está na sua fase inicial e ainda não é claro o número de pessoas que o complexo poderá albergar.

Israel informou os Estados Unidos de que está a explorar o projeto e um alto funcionário israelita disse que Israel também procuraria obter assistência de outros países. O funcionário humanitário internacional também confirmou as discussões sobre o projeto e disse que outros países e entidades privadas poderiam estar envolvidos.

As autoridades militares israelitas afirmaram acreditar que estão perto de derrotar os militantes do Hamas em Jabalya e no bairro de Shujaiya, na cidade de Gaza, os últimos redutos do Hamas no norte de Gaza.

Na segunda-feira, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, deu a entender a possibilidade de permitir que os civis deslocados regressem ao norte de Gaza quando Israel atingir os seus objectivos militares nessa zona.

"Em todas as áreas onde cumprimos a nossa missão, poderemos passar gradualmente à fase seguinte e começar a trabalhar para trazer de volta a população local. Isto pode ser conseguido talvez mais cedo no norte do que no sul", disse Gallant durante uma conferência de imprensa ao lado do Secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin.

Cerca de 85% da população de Gaza foi deslocada pela guerra entre Israel e o Hamas, mas muitos dos deslocados do norte de Gaza não terão casas para onde regressar - daí a necessidade de construir abrigos para permitir o regresso de parte da população.

No final de novembro, cerca de 80% dos edifícios no norte de Gaza tinham sido danificados ou destruídos, de acordo com uma análise do Centro de Satélites das Nações Unidas publicada na semana passada.

O governo israelita está a explorar o projeto no meio da pressão dos Estados Unidos para reduzir a sua campanha militar em Gaza e estabelecer mais zonas seguras para os civis palestinianos.

Israel também começou a explorar a reconstrução pós-guerra da Faixa de Gaza com os Estados Unidos e os países do Golfo, disseram os funcionários.

