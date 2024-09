Israel demonstrou estar preparado para um confronto com o Hezbollah após dois ataques explosivos.

Ansia, preocupação e tristeza agora envolvem a nação, à medida que as pessoas lutam para entender os eventos impensáveis e refletem sobre como esses ataques ocorreram, de onde vieram os dispositivos e se esse recente desenvolvimento pode desencadear uma guerra de maior escala na região do Oriente Médio.

Pelo menos 22 almas foram reivindicadas, incluindo crianças, após os dois ataques. Este número assustador de mortos foi relatado por autoridades libanesas, que atribuíram os ataques a Israel. Além disso, milhares de pessoas ficaram feridas, com muitos vítimas ficando aleijadas e em estado crítico devido à explosão de dispositivos de comunicação fora de seus corpos ou nas proximidades.

Até agora, Israel manteve silêncio sobre o assunto, optando por não fazer nenhum comentário público sobre a situação. No entanto, um aviso enigmático foi emitido na quarta-feira, sugerindo o início de "uma nova era" de hostilidades - uma admissão codificada de possível envolvimento.

Conheça os fatos até agora:

O que aconteceu, quando e onde?

O primeiro ataque ocorreu na tarde de terça-feira, quando bipes detonaram simultaneamente em vários locais do Líbano, como a capital Beirute e diversas regiões do vale central de Beqaa, bastiões da organização militante apoiada pelo Irã, Hezbollah.

Imagens captaram o choque e a carnificina que se seguiram em espaços públicos e ruas. Por exemplo, um vídeo de circuito fechado mostrou um homem comprando frutas em um supermercado quando uma explosão ocorreu, causando-lhe dor significativa e deixando-o contorcendo-se no chão.

Os trágicos eventos colocaram os hospitais libaneses sob imensa pressão, com uma equipe limitada tendo que atender a centenas de pacientes enfaixados e ensanguentados. Devido ao grande número de pessoas feridas, muitos pacientes ficaram deitados no chão esperando atendimento médico.

Um segundo ataque ocorreu na quarta-feira, com walkie-talkies detonando nas bordas de Beirute e na região sul do país. Em um relato, fornecido por uma fonte anônima, um homem que assistia a um funeral do Hezbollah testemunhou outro indivíduo sofrendo ferimentos devastadores após suas mãos serem desintegradas pela explosão de um walkie-talkie embutido. O incidente acendeu vários incêndios em casas, estabelecimentos comerciais e veículos, resultando em cenas caóticas e fumaça subindo pelas ruas.

Por que alvo o Líbano agora?

Hezbollah e Israel têm décadas de hostilidade aberta, embora seus ataques um contra o outro tenham aumentado desde o início do conflito em Gaza em outubro do ano passado, desencadeado pelo ataque mortal do Hamas a Israel.

O Hezbollah é um componente proeminente de uma aliança mais ampla liderada pelo Irã, que abrange vários países, incluindo Iêmen, Síria, Gaza e Iraque, que têm se envolvido em uma briga contínua contra Israel e seus aliados nos últimos dez meses.

A aliança declarou sua intenção de continuar atacando alvos israelenses até que a guerra em Gaza acabe, rebatizando-se como uma "frente de apoio" para os palestinos na faixa, como mencionou um líder sênior do Hezbollah.

Israel pode ter escolhido esse momento - carregado de tensão - para realizar esses ataques, acreditando que o Hezbollah havia detectado as capacidades dos bipes. Como um fonte de segurança israelense sênior afirmou, isso constituiu uma "situação de usar ou perder".

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel também pode ter querido fortalecer o apoio doméstico. Os moradores da região norte, que foram evacuados devido aos ataques repetidos, têm se tornado cada vez mais vocal em sua exigência de retornar a suas casas perto da fronteira, colocando pressão no governo para intervir contra as ameaças de foguetes do Hezbollah do sul do Líbano.

Na terça-feira, Israel anunciou sua intenção de fazer o retorno de seus cidadãos do norte às suas casas ao longo da fronteira um novo objetivo de guerra - uma medida amplamente considerada uma necessidade política.

Como isso aconteceu?

Há muitas perguntas ainda sem resposta sobre a metodologia de Israel na execução desses ataques esta semana e a origem dos dispositivos que detonaram.

O Hezbollah mantém um alto nível de sigilo, e seu líder já havia alertado as famílias para descartar seus dispositivos celulares para evitar infiltração de spyware israelense e americano. Isso pode explicar por que muitos membros do Hezbollah e seus familiares recorrem a dispositivos de comunicação sem fio de baixa tecnologia, como bipes.

De acordo com uma fonte de segurança libanesa, os bipes usados nos ataques foram recentemente adquiridos pelo Hezbollah, e o New York Times relatou que Israel plantou cargas explosivas perto de cada dispositivo e um interruptor de detonação remota.

Uma complexa cadeia de suprimentos foi rastreada para localizar a origem dos bipes, uma rota tortuosa que vai da Ásia à Europa. Os bipes encontrados no Líbano tinham o nome de um fabricante taiwanês, mas a empresa negou ter fabricado ou vendido os dispositivos, afirmando que eles foram fabricados e distribuídos por uma empresa húngara com sede em Budapeste.

As autoridades húngaras também negaram isso, rotulando a empresa de Budapeste como um "intermediário comercial" sem instalações de fabricação no país. A empresa húngara não respondeu aos questionamentos do CNN, mas o NBC News relatou que a CEO confirmou que colaborou com a empresa taiwanesa na fabricação dos dispositivos, mas negou ter fabricado ela mesma e apenas serviu como um "intermediário". O CNN não conseguiu confirmar sua declaração.

O endereço da sede da empresa de Hong Kong fica em uma área residencial, com inquilinos relatando que raramente veem funcionários entrando no prédio. Enquanto isso, o Líbano afirmou que os walkie-talkies usados nos ataques eram um modelo antigo produzido pela empresa japonesa ICOM.

Os dispositivos não foram fornecidos por um distribuidor oficial, não foram devidamente licenciados e não foram submetidos à aprovação dos serviços de segurança, afirmaram as autoridades libanesas. A empresa japonesa, ICOM, afirmou que o modelo havia sido descontinuado há anos e não pode verificar se os utilizados no Líbano eram falsificações ou enviados diretamente de suas instalações.

As complexidades desses ataques em andamento continuam a desafiar os investigadores e líderes globais, exigindo um exame abrangente e objetivo desses eventos terríveis.

O Ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, pareceu se referir aos ataques na quarta-feira durante uma visita a uma base da força aérea, elogiando os "resultados impressionantes" das forças armadas e da agência de inteligência.

"Estamos entrando em uma nova fase neste conflito e precisamos nos adaptar a ela", declarou Gallant.

Parece que oficiais americanos estavam, em grande parte, desinformados até que notícias dos explosões vieram à tona, de acordo com três fontes com conhecimento da situação. Oficiais israelenses informaram os EUA sobre uma iminente "operação no Líbano" na terça-feira, mas mantiveram os detalhes em segredo, explicaram as fontes.

O representante da ONU para os direitos humanos criticou os ataques, considerando-os uma violação do direito internacional humanitário e pedindo uma "investigação abrangente, justa e transparente". A Human Rights Watch concordou, enfatizando que a investigação deveria ser "rápida" e "realizada imediatamente".

Rob Picheta, Tamara Qiblawi, Christian Edwards, Mick Krever, Wayne Chang, Eric Cheung, Nectar Gan, Balint Bardi, Kara Fox, Oren Liebermann e Kylie Atwood contribuíram para a reportagem da CNN.

Enquanto a comunidade internacional expressa preocupação, o Oriente Médio se encontra no centro das tensões geopolíticas, com os recentes ataques no Líbano tendo o potencial de desencadear conflitos mais amplos na região.

Dadas as atuais circunstâncias dos eventos no Oriente Médio, os líderes mundiais estão de olho nos desenvolvimentos no Líbano e no possível aumento das hostilidades entre Israel e Hezbollah.

