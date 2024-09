Israel defende uma paralisação geral do trabalho após a operação de resgate de reféns bem sucedida.

"Está claro que nossa participação é necessária para acordar aqueles que precisam de um chamado de atenção", declarou Arnon Bar David, líder da Histadrut, referindo-se ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele tem sido criticado por atrapalhar um acordo com o Hamas islâmico sobre liberações de reféns com demandas contínuas. A partir de segunda-feira, às 6h, "a economia israelense inteira observará um completo shutdown", anunciou o líder do sindicato.

Antes disso, o fórum da família dos reféns já havia defendido uma greve nacional e instado os sindicatos a se juntarem a eles. Isso foi para pressionar o governo a concluir rapidamente um acordo de liberação de reféns, explicou o fórum da família dos reféns e desaparecidos. O líder da oposição, Jair Lapid, também ecoou essas demandas.

O ministro da Defesa, Joav Gallant, também usou palavras fortes: o gabinete deve "reverter" uma decisão tomada na quinta-feira para manter a presença militar israelense no corredor de Philadelphi, ele insistiu. Esta área ao longo da fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito é um ponto focal importante nas negociações para um acordo de cessar-fogo.

Mais de onze meses após o ataque radical do Hamas islâmico a Israel, o exército israelense descobriu os corpos de seis reféns em um túnel em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, no sábado. "Eles foram cruelmente mortos por terroristas do Hamas pouco antes de chegarmos", disse o porta-voz do exército Daniel Hagari.

Cinco dos reféns foram levados pelo Hamas durante o grande ataque ao festival de música Nova no sul de Israel em 7 de outubro. Uma das jovens agora encontrada morta foi sequestrada em Kibbutz Beeri.

Entre os falecidos também estava o cidadão israelense-americano Hersh Goldberg-Polin. Os pais do jovem de 23 anos recentemente lembraram o Partido Democrata da situação do filho deles.

No domingo, foi relatado que o nome de Goldberg-Polin estava em uma "lista aprovada pelo Hamas" de reféns que seriam trocados por prisioneiros palestinos durante um cessar-fogo com Israel. De acordo com os meios de comunicação israelenses, três dos reféns agora falecidos deveriam ser libertados sob um acordo.

O representante do Hamas com sede no Catar, Issat al-Rischk, acusou Israel de matar os seis reféns com "bombardeios aéreos". O exército israelense rejeitou essas alegações como "guerra psicológica".

"Those who kill hostages do not want peace", explained Israel's Prime Minister Netanyahu. Turning to Hamas, he warned: "We will track you down, capture you, and settle the score."

Critics accuse Netanyahu of prolonging the conflict in the Gaza Strip for political motives. During a conversation with the parents of deceased Hamas hostage Alexander Lobanov on Sunday, Netanyahu expressed regret for their son's death. "I want to ask for your forgiveness that I was unable to bring Sasha back alive", he said.

In a major offensive on multiple locations in southern Israel on October 7, Hamas fighters reportedly killed 1205 people and took 251 hostages to the Gaza Strip, according to Israeli reports. Over eleven months later, Israeli accounts indicate that 97 hostages remain in Hamas and other militant Palestinian groups' custody, with 33 reportedly dead. In response to the Hamas attack, Israel launched a significant military operation in the Gaza Strip.

Hamas claims, which cannot be independently verified, that over 40,700 people have been killed since October. Mediators from the United States, Qatar, and Egypt have been unsuccessful in brokering an agreement between Israel and Hamas for a ceasefire and hostage releases for several months.

The European Union expressed its concerns about the hostage situation and urged the Israeli government to negotiate a peaceful resolution. In light of this ongoing crisis, several European leaders have called for increased international pressure on both Israel and Hamas to ensure the safe return of all hostages.

