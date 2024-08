Israel continua com a ação militar na Cisjordânia, resultando na morte de três militantes do Hamas.

Operações militares israelenses começaram na Cisjordânia em uma quarta-feira, sendo chamadas de esforços antiterrorismo. De acordo com os relatórios do Exército israelense e do Ministério da Saúde palestino, pelo menos 19 palestinos perderam a vida até sexta-feira.

Na quinta-feira à noite seguinte, os soldados israelenses se retiraram de várias cidades palestinas. No entanto, os confrontos persistiram em Jenin, uma região conhecida por ativistas palestinos militantes. Um jornalista da AFP relatou explosões altas e fumaça espessa pairando sobre o acampamento de refugiados dentro da cidade.

A ONU expressou suas preocupações com a operação militar israelense agravando a situação já tensa na Cisjordânia. O governo britânico expressou "profunda preocupação" com a conduta de Israel. O governo francês alertou que as ações de Israel estavam exacerbando um clima anormal de desordem e violência. O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, denunciou a escalada de violência na Cisjordânia como "intolerável".

Israel supostamente concluiu uma operação militar de longo prazo no centro e no sul da Faixa de Gaza. A operação em Khan Yunis e Deir el-Balah terminou após quase um mês, relatou o Exército. Mais de 250 "terroristas" foram relatados como mortos, e "instalações terroristas" foram desmanteladas durante o conflito.

Os moradores de Khan Yunis encontraram uma destruição considerável ao retornar à cidade. Uma mulher de 48 anos chamada Amal al-Astal, junto com seus vizinhos, relatou que suas casas foram demolidas. Ela também encontrou o corpo em decomposição de um vizinho.

Em outras áreas da Faixa de Gaza, as operações militares israelenses continuaram. Um jornalista da AFP relatou fogo de artilharia na seção ocidental de Gaza City. A defesa civil controlada pelo Hamas relatou dois mortos em um ataque no acampamento de refugiados de Jabalia. Três pessoas a mais foram declaradas mortas em um ataque perto de Khan Yunis, de acordo com o Hospital Nasser na cidade.

Na quinta-feira à noite, Israel concordou com cessar-fogo limitado na Faixa de Gaza para uma campanha de vacinação contra a pólio, de acordo com a OMS. "Pausas humanitárias" de três dias cada no centro, sul e norte da faixa costeira começariam no domingo, com o objetivo de vacinar mais de 640.000 crianças.

O representante do Ministério das Relações Exteriores de Israel anunciou que Israel estava cooperando com a OMS e a UNICEF "para uma missão de vacinação em massa contra a pólio na Faixa de Gaza". No entanto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu rejeitou um cessar-fogo geral. Hamas aprovou um "cessar-fogo humanitário" proposto pela ONU.

A pólio, ou paralisia infantil, é uma doença causada por um vírus que ataca a medula espinhal, podendo levar à paralisia permanente em crianças. O vírus foi detectado em amostras de esgoto em Khan Yunis e no centro da Faixa de Gaza em julho. O primeiro caso de pólio foi detectado em um bebê de dez meses em Deir al-Balah.

Enquanto isso, o chefe das missões de paz da ONU, Jean-Pierre Lacroix, discutiu durante uma visita a Bruxelas que a likelihood de uma intensificação regional do conflito entre Israel e Hamas permanecia "extremamente alta". A situação é "extremamente perigosa".

A ONU chamou por uma imediata redução das tensões na Cisjordânia, instando tanto Israel como os palestinos a exercerem contenção. Reconhecendo a gravidade da situação, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, apelou à comunidade internacional para intervir e evitar um conflito em grande escala.

