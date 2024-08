Israel concorda com uma trégua nos territórios de Gaza.

A partir de 1º de setembro, há um acordo para um cessar-fogo na Faixa de Gaza, com duração de três dias e várias horas de intervalo diário. Esta decisão é uma resposta ao preocupante aumento de casos de pólio entre crianças palestinas. Espera-se que durante este cessar-fogo, quase meio milhão de crianças recebam vacinas contra a pólio.

De acordo com declarações da ONU, Israel concordou com cessar-fogo diário na Faixa de Gaza para um programa de imunização contra a pólio. Em três áreas distintas da região costeira, os combates serão suspensos por três dias consecutivos, desde a manhã até a noite. Rik Peeperkorn, representante da OMS em Gaza, confirmou isso, mencionando um compromisso do Exército israelense COGAT (Coordenação de Atividades do Governo nos Territórios).

A UE tem defendido fortemente um cessar-fogo como esse. De acordo com as estratégias da UE, com a ajuda da Organização Mundial da Saúde e do UNICEF, mais de 640.000 crianças com menos de dez anos receberão duas gotas da nova vacina oral contra a pólio tipo 2 nas próximas semanas. A proteção das instalações de saúde e de seus funcionários, bem como a garantia de acesso seguro para crianças e famílias aos centros de vacinação, será de extrema importância.

A OMS destaca que há muitos casos de infecção por pólio não detectados. A maioria das pessoas que contraem a doença não sabe, e aquelas que apresentam sintomas geralmente se recuperam em uma semana. No entanto, a pólio paralítica é incurável - uma vez manifestada, geralmente fica permanente. Se os músculos respiratórios forem afetados, pode ser fatal.

