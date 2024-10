Israel anuncia início de operação terrestre restrita no Líbano

O Exército israelense iniciou uma "operação terrestre específica e limitada" no Líbano, segundo relatórios dos EUA. Vilas estão sendo relatadas como alvo de incursões.

O Exército israelense anunciou o início de uma "operação terrestre específica e limitada" no Líbano, com o objetivo de atingir as metas do Hezbollah na parte sul do país vizinho. Vilas próximas à fronteira com Israel estão sendo alvo de "incursões terrestres seletivas", de acordo com o comunicado do Exército. Esses alvos foram considerados uma "ameaça imediata" às comunidades israelenses no norte de Israel. O Hezbollah confirmou o lançamento de um ataque a soldados israelenses perto da fronteira.

Antes disso, o Exército israelense revelou que o plano para a operação vinha sendo preparado há vários meses e recebeu luz verde da liderança política. Israel e a milícia xiita libanesa, Hezbollah, têm trocado fogo de artilharia ou foguetes sobre a fronteira desde o início do conflito na Faixa de Gaza há cerca de um ano.

Horas antes, os EUA confirmaram uma operação terrestre correspondente do Israel. De acordo com a Reuters, fontes da segurança do Líbano afirmaram que o Exército libanês havia se retirado da fronteira com Israel, com soldados agora estacionados a cinco quilômetros ao norte dela.

O Exército israelense afirmou que a operação terrestre visa contra-atacar as atividades do Hezbollah, sugerindo uma fase contínua de Luta. Com as vilas de fronteira sendo alvo, os moradores temem a escalada da Luta devido às incursões militares.

