Israel amplia os objetivos de guerra, concentrando-se na frente de batalha do norte enquanto as tensões com o Hezbollah persistem indefinidamente.

O Conselho de Segurança nacional aprovou a iniciativa em uma reunião noturna que se estendeu até a manhã de quarta-feira, conforme anunciou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Eles também mencionaram que Israel permanece comprometido em alcançar esse objetivo.

A ideia de readmitir cidadãos do norte de Israel tem sido percebida como uma necessidade política há algum tempo, mas esta é a primeira vez que é reconhecida como um objetivo de guerra formal.

Dados israelenses compartilhados com a CNN no mês passado indicam que mais de 62.000 residentes da região norte estão deslocados internamente após os conflitos entre Israel e Hezbollah, que começaram em 8 de outubro, após ataques de militantes liderados pelo Hamas contra Israel. Do lado do Líbano, cerca de 94.000 indivíduos foram deslocados, de acordo com o Ministério da Saúde do Líbano.

Residentes e oficiais da área norte de Israel têm enfatizado a importância de retornar às suas casas, pressionando o governo a abordar a ameaça dos mísseis do Hezbollah lançados da região sul do Líbano.

A inclusão desse novo objetivo de guerra pode levar Israel a redirecionar sua atenção militar para a frente norte à medida que se cansa de buscar uma solução diplomática com o Hezbollah.

Na segunda-feira, Netanyahu informou ao enviado dos EUA, Amos Hochstein, em Tel Aviv que o retorno seguro dos residentes do norte é improvável sem uma mudança significativa na situação de segurança no norte, de acordo com seu gabinete. Ele também prometeu que Israel tomará as medidas necessárias para garantir a segurança da região e facilitar o retorno dos residentes às suas casas.

No entanto, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, foi mais explícito, afirmando que a única maneira de permitir que os residentes do norte retornem é através de ação militar, após uma reunião com Hochstein.

Hochstein alertou Netanyahu contra iniciar um conflito em grande escala no Líbano, conforme relatado pela Axios, sem revelar suas fontes.

O Hezbollah afirmou que cessará seus ataques a Israel assim que Israel cessar suas operações na Faixa de Gaza.

A situação de Gallant

A nova adição aos objetivos de guerra de Israel coincide com rumores em Israel de que Netanyahu pretende substituir Gallant por um rival político, Gideon Sa'ar. Ao contrário de Gallant, que tem uma longa carreira militar nas Forças de Defesa de Israel, Sa'ar tem sido um político de carreira por quase toda a sua vida. A especulação em torno da possível nomeação de Sa'ar como ministro da Defesa já causou agitação entre a elite política e militar de Israel.

A tentativa de Netanyahu de demitir Gallant no ano passado devido à sua oposição ao plano de reforma judicial do governo desencadeou protestos públicos massivos. O primeiro-ministro acabou recuando. Na segunda-feira, manifestantes se reuniram fora da residência de Sa'ar em Tel Aviv para expressar preocupações sobre o possível impacto de sua nomeação no destino dos reféns na Faixa de Gaza.

O líder da oposição, Benny Gantz, condenou os relatórios sobre a possível saída de Gallant na terça-feira.

"Substituir um ministro da Defesa à beira de uma possível escalada no norte, que pode se tornar um conflito regional - é, na minha opinião, irresponsável do ponto de vista de segurança", disse ele em um comunicado. Ele elogiou a inclusão do novo objetivo de guerra como "melhor tarde do que nunca".

