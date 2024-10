Israel afirma retaliação implícita contra o Irão por orquestar um ataque de mísseis significativo contra ele.

CNN jornalistas em diversas localizações israelenses testemunharam vários mísseis cruzando o céu enquanto alarmes soavam em todo o país. Pelo menos uma fatalidade e vários feridos foram relatados pelo exército israelense após o incidente.

O porta-voz internacional do IDF, Nadav Shoshani, compartilhou com CNN's Jake Tapper que houve uma morte civil palestina em Jericó devido aos ataques.

Israel insistiu em retaliação pelo ataque, o que gerou preocupação entre seus aliados de que o conflito no Oriente Médio poderia piorar ainda mais.

Horas após o ataque, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou: "Irã cometeu um grave erro esta noite - e eles vão pagar por isso. O regime iraniano não entende nossa determinação em nos proteger e nossa resolução em retaliar contra nossos adversários."

O Exército de Defesa de Israel (IDF) supôs que o Irã lançou aproximadamente 180 "projéteis" contra a nação. Eles afirmaram ter frustrado vários mísseis, embora alguns tenham atingido Israel e a Cisjordânia ocupada.

Mais tarde naquele dia, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, declarou que o ataque iraniano havia sido "neutralizado efetivamente".

Embora o ataque tenha terminado rapidamente, ele sem dúvida intensificou a já alta tensão. Líderes mundiais têm continuamente alertado que o conflito entre Israel e os proxies do Irã, Hamas em Gaza e Hezbollah no Líbano, poderia se agravar em uma guerra regional mais ampla. Agora, todos os olhos estarão na resposta de Israel.

O presidente dos EUA, Joe Biden, expressou seu total apoio a Israel, mas sua administração ainda está deliberando sobre a resposta adequada.

"Vamos colocar todos os fatos em ordem. Estamos em constante comunicação com o governo israelense e nossos colegas. O que vai acontecer ainda está para ser visto", disse Biden.

Israel tem estado em hostilidades com o Hamas em Gaza desde o ataque terrorista mortal realizado pelo grupo em 7 de outubro de 2021, no sul de Israel. Milhares de palestinos perderam a vida em Gaza, com grande parte da área reduzida a ruínas.

Enquanto Israel e Hezbollah trocaram fogo de fronteira por grande parte do ano passado, o Irã iniciou a saraivada na terça-feira, apenas horas após Israel anunciar uma operação terrestre "limitada e localizada" no Líbano. A infiltração de tropas israelenses no Líbano teria sido percebida como uma escalada significativa pelo Irã.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) afirmou que atacou Israel em represália pelo assassinato de Nasrallah e outros, de acordo com a agência de notícias semi-oficial Tasnim do Irã.

Após o lançamento da saraivada, a missão do Irã nas Nações Unidas confirmou que Teerã havia realizado uma resposta "às ações terroristas do regime sionista".

A missão declarou: "Se Israel ousar responder ou cometer mais atos de maldade, uma resposta subsequente e devastadora se seguirá."

Alerta dos EUA sobre ataque iminente

A Casa Branca emitiu um alerta mais cedo na terça-feira, avisando que o Irã estava se preparando para lançar um ataque com mísseis balísticos contra Israel iminentemente, aumentando os temores de uma guerra total na região.

Os moradores de Tel Aviv e outras cidades foram instruídos a buscar abrigo ou áreas seguras, e a atmosfera nas ruas era visivelmente tensa.

Em um comunicado pela manhã, a Casa Branca anunciou que tinha "indicações de que o Irã está se preparando para lançar iminente ataque com mísseis balísticos contra Israel", acrescentando que os Estados Unidos estavam "ajudando na preparação da defesa de Israel contra esse ataque".

Israel acreditava que o Irã provavelmente atacaria três bases aéreas israelenses e uma base de inteligência próxima a Tel Aviv, de acordo com uma fonte informada antes do ataque. A IRGC declarou que atacou três bases militares israelenses ao redor de Tel Aviv, de acordo com a mídia oficial iraniana Mehr News.

A base de inteligência em Glilot foi evacuada na tarde de terça-feira, e o exército israelense elaborou medidas de contingência para proteger o pessoal daquelas bases.

Dois vídeos do ataque geolocalizados pela CNN mostraram uma multitude de mísseis iranianos atingindo a base aérea de Nevatim no sul de Israel. A CNN entrou em contato com o IDF para comentários sobre os vídeos, mas não recebeu uma resposta imediata.

O Irã havia mirado na mesma base durante um ataque semelhante em 13 de abril.

Israel ponderando sua resposta

Diplomatas dos EUA e árabes expressaram preocupação com a escala da resposta de Israel. Uma de suas principais preocupações é Israel potencialmente usar um ataque iraniano iminente como desculpa para atacar dentro do Irã, especificamente contra suas instalações nucleares.

"Não há lugar no Irã que o longo braço de Israel não possa alcançar, e isso é verdade para todo o Oriente Médio", afirmou o primeiro-ministro israelense Netanyahu durante seu discurso na Organização das Nações Unidas na semana passada.

Inicialmente, os EUA pretendiam oferecer ajuda a Israel para interceptar qualquer coisa que o Irã almejasse contra eles, semelhante à forma como os EUA ajudaram em abril, quando o Irã lançou uma onda de drones e mísseis contra Israel - a maioria dos quais foi interceptada com sucesso, de acordo com um oficial dos EUA.

Após o ataque, Biden elogiou o papel dos EUA em frustrar os mísseis iranianos, chamando-o de "derrotado e ineficaz".

"Isso demonstra as capacidades dos exércitos israelense e dos EUA. Também simboliza a meticulosa planejamento entre os Estados Unidos e Israel para antecipar e defender contra o ataque repentino que estávamos prevendo", disse ele.

A vice-presidente Kamala Harris também condenou o ataque e apoiou a decisão de Biden de mobilizar a Força Aérea dos EUA para ajudar Israel a derrubar mísseis iranianos.

Harris, que é a candidata presidencial democrata, afirmou que estava na Sala de Situação mais cedo naquele dia ao lado de Biden, recebendo atualizações de sua equipe de segurança nacional, enfatizando "a proteção de pessoal dos EUA na região é nossa prioridade número um".

Enquanto isso, o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump argumentou que o Irã lançou o ataque porque "eles não nos respeitam mais", e argumentou que os EUA haviam perdido sua posição no cenário global devido ao liderança de Biden e Harris.

Figuras de destaque da França, do Reino Unido, da Alemanha e da UE criticaram coletivamente os ataques com mísseis do Irã em Israel, prevendo sérias repercussões para a região.

Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, criticou o que descreveu como "a tentativa do regime iraniano de infligir danos a inocentes israelenses" e "agravamento dessa situação perigosa" no Oriente Médio.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, lançou um aviso severo ao Irão, alertando contra essa escalada perigosa.

Ela enfatizou que o ataque com mísseis do Irão estava a levar a região "para mais perto do abismo".

Josep Borrell, diplomata-chefe da UE, alertou para um "ciclo desastroso de ataques e retaliações" que poderia rapidamente sair do controle.

Esta reportagem foi atualizada com informações recentes.

CNN's Pauline Lockwood e Niamh Kennedy forneceram relatórios adicionais.

A escalada do conflito no Oriente Médio, com Israel a considerar uma forte resposta aos ataques com mísseis do Irão, levantou preocupações entre seus aliados internacionais sobre potenciais repercussões políticas.

Dadas as tensões aumentadas após a saraivada de mísseis, os líderes mundiais estão a monitorizar cuidadosamente as decisões políticas de Israel para evitar uma guerra regional mais ampla.

Leia também: