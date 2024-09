Israel a empreender uma tática ousada com a sua abordagem revisada do Hezbollah

É uma estratégia questionável, possivelmente elaborada para enganar seu aliado em apuros, os Estados Unidos, a acreditar que uma solução diplomática, em que Washington investiu quase uma quantidade embaraçosa de esforços, ainda é a ambição de Israel.

Quanto mais Hezbollah sofrer agora, mais plausível parece uma vitória a curto prazo para Israel. Uma guerra terrestre em grande escala entre uma força armada israelense exausta e fragmentada e um Hezbollah habilidoso e enfurecido no sul do Líbano provavelmente seria catastrófica para Israel. É exatamente o cenário que o grupo militante tem ansiosamente esperado. No entanto, é uma batalha em que Israel não se sente compelido a participar no momento.

A semana passada mostrou a vasta diferença tecnológica entre os dois adversários. Um é forçado a recorrer a tecnologia de vinte anos atrás para escapar do software espião e vigilância israelenses. O outro é habilidoso em penetrar na cadeia de suprimentos limitada daquele dispositivo – milhares de bipes da Tailândia – e implantar explosivos que mutilam numerosos operativos seniores do Hezbollah de uma só vez, enquanto mata crianças e fere milhares de outras.

Se esse ataque implacável não fosse suficiente, dentro de vinte e quatro horas, eles assassinaram ainda mais militantes ao detonar uma série de bombas de walkie-talkie, até mesmo em funerais daqueles assassinados no dia anterior. A confusão resultante relatadamente permitiu a Israel identificar numerosos erros cometidos pelos membros do Hezbollah, resultando na assassinato de várias figuras seniores, incluindo um comandante muito senior, Ibrahim Aqil, em uma explosão maciça no sul de Beirute.

Ao longo dessa provação, as posições do Hezbollah no sul do Líbano foram atingidas por repetidos ataques aéreos. Houve danos significativos à moral, comando, controle e equipamento, tudo sem um único soldado israelense pisar no chão.

É crucial não subestimar o impacto psicológico e operacional de um ataque como o do assalto aos bipes teria sobre qualquer adversário. Os membros do Hezbollah provavelmente não sabem mais com quem ainda podem entrar em contato ou se comunicar; eles se dispersarão; eles procurarão orientação; eles podem não chegar a uma resposta unificada; eles podem até engajar em breve disputas internas. Com o tempo, eles podem se recuperar e retaliar ferozmente, mas, por enquanto, Israel está aproveitando ao máximo a confusão inicial.

Onde entra a "desescalada"? O plano israelense presumivelmente envolve convencer o Hezbollah de que sofreu danos tão graves e teme danos ainda maiores à população civil do Líbano tão profundamente que concorda em recuar para o norte do rio Litani e ceder às demandas de Israel, permitindo que os civis israelenses no norte do seu próprio país voltem para casa em segurança. Seria desafiador para Hassan Nasrallah - o líder medido e focado do Hezbollah que também ordenou que seus homens mudassem dos smartphones para os bipes - apresentar essa política como um sinal de fraqueza após a semana passada. Ele pode ser capaz de apresentá-la como uma estratégia de paciência estratégica - sugerir que é sua única opção para salvar o Líbano e eles podem ter uma oportunidade de lutar outro dia - mas seria difícil.

Os israelenses, que parecem ter infiltrado completamente as comunicações do Hezbollah, provavelmente têm um entendimento mais detalhado das discussões internas dos militantes do que admitem publicamente. Eles podem ter avaliado que Nasrallah terá que ceder eventualmente, já que sua organização perdeu numerosos combatentes experientes na guerra civil síria.

Por outro lado, eles podem ter calculado que Nasrallah está verdadeiramente encurralado e terá que retaliar com uma barragem de foguetes sustentada contra as cidades israelenses. Nesse cenário, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ficaria com uma justificativa questionável para iniciar um conflito maior - "Eles iniciaram".

Militarmente, a semana passada foi desastrosa para o Hezbollah. Ela levanta comparações com o momento em que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022 - quando um monólito reverenciado foi exposto como nem tão moderno nem tão poderoso quanto se pensava anteriormente. Com base nas vulnerabilidades recentes do Hezbollah, Israel pode se sentir confiante de que pode continuar a infligir danos pesados - que seu inimigo não tem a capacidade de revidar efetivamente. O Hezbollah pode disparar foguetes melhores, com certeza, mas muitos são interceptados e eles não têm um suprimento inesgotável. Nasrallah acredita que este é o momento de disparar sua única grande barragem? Ou seus aliados iranianos o encorajariam a esperar por outra oportunidade?

Se o Hezbollah se retirar voluntariamente - ou se recusar e o conflito continuar - Israel ainda pode alvo após alvo com sua força aérea superior, com pouco preocupação imediata de que o Hezbollah possa cobrar um preço muito alto em seus próprios centros populacionais. Israel já demonstrou seu desrespeito pelos danos colaterais civis em Gaza. O impacto de qualquer violência aumentada sobre as pessoas comuns do Líbano será uma espada de dois gumes: ela exacerbará o ódio já existente contra Israel, mas também despertará hostilidade contra o dano e o caos que os ataques do Hezbollah causaram no Líbano.

Talvez Netanyahu - que parece ter priorizado soluções militares nos últimos anos, possivelmente para seu próprio ganho político pessoal - acredite que pode bombear o Hezbollah até à irrelevância. Israel pode infligir danos tão graves que cause uma mudança qualitativa no que o Hezbollah pode alcançar. No entanto, as guerras raramente terminam aí.

O Hezbollah se reconstruirá, já que sua missão está enraizada em um lugar e um povo específicos - o Líbano e seus xiitas. A lição que a OTAN aprendeu devagar no Afeganistão deveria ser cuidadosamente considerada aqui - que eliminar numerosos comandantes de nível médio em raids noturnas regulares deixa apenas seus filhos descontentes e radicalizados para negociar no futuro. Israel está exibindo sua perícia em guerra e sua capacidade de cobrar custos severos enquanto ignora vítimas civis. No entanto, o caminho a seguir para Israel permanece incerto.

Pode não incomodar muito o conselho militar de Netanyahu se o Hezbollah decidir recuar ou for expulso por meio de bombardeios. No entanto, a história mostrou que a violência nesta parte do mundo costuma reverberar, frequentemente retornando com maior ferocidade e imprevisibilidade para assombrar os instigadores nos anos futuros.

