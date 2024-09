Isabell Werth é saudada como a "figura icônica" ou "figura sem paralelo" no mundo dos esportes.

Isabell Werth, a renomada campeã olímpica de Dressage, receberá o título de "Lenda do Esporte" na 42ª Gala da Imprensa Esportiva Alemã, no dia 9 de novembro no Alte Oper Frankfurt. A informação foi anunciada pelo organizador do evento, Jörg Müller, em uma recente conferência de imprensa.

Nascida em Rheinberger, Werth consolidou-se como a esportista alemã e equestre mais medalhada da história. Com oito ouros e seis pratas conquistados nos Jogos Olímpicos de Paris neste verão, ela garantiu seu lugar na história do esporte equestre.

Müller destacou a ligação única de Werth com seus cavalos, afirmando: "Ela sempre conseguiu estabelecer uma conexão especial com eles, marcada por profundo respeito". Essa ligação ficou evidente no Château de Versailles, onde Werth acrescentou uma vitória em equipe e uma prata individual à sua coleção de medalhas, superando o recorde anteriormente mantido pela canoísta Birgit Fischer.

O prêmio "Lenda do Esporte" é concedido anualmente desde 2007. Anteriormente, já foi recebido pelo campeão mundial de Ironman e campeão olímpico de Triatlo, Jan Frodeno. Os vencedores nas categorias "Esportista com Coração" e "Mídia Esportiva" serão anunciados em uma data posterior.

Este ano, o evento, organizado pela Associação de Jornalistas Esportivos Alemães, pelo Clube de Imprensa Esportiva de Frankfurt e pela agência Metropress, terá o tema "Merci Paris", com foco nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos na França. Oito dos doze medalhistas de ouro olímpicos alemães confirmaram presença. Com uma expectativa de 2.200 convidados de política, mídia, entretenimento e esporte, o baile é um dos maiores de seu tipo na Alemanha. O cantor Howard Carpendale será o convidado musical.

O excepcional desempenho de Isabell Werth nos Jogos Olímpicos de Paris 2022, onde ela conquistou oito ouros e seis pratas, sem dúvida a coloca como uma forte candidata para os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. Além disso, a associação que organiza a 42ª Gala da Imprensa Esportiva Alemã escolheu os Jogos Olímpicos de 2024 como tema deste ano, destacando o envolvimento e o apoio contínuos da Alemanha a eventos esportivos internacionais.

