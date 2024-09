- Irmãos se batem com facas

A polícia local de Wilhelmshaven está investigando dois irmãos devido a um incidente relacionado com uma faca. Um homem de 24 anos está sendo acusado de causar ferimentos graves, enquanto um homem de 26 anos está sob suspeita de tentar fazer o mesmo. As autoridades confirmaram essa informação.

Durante uma discussão acalorada após as dez da noite de uma sexta-feira, o irmão mais velho é suspeito de ter ferido outro homem com uma faca na parte de trás da cabeça e de ter mordido ele. Relatos afirmam que a vítima retaliou com alguns socos.

O irmão mais novo é suspeito de ter exibido uma faca de cerca de 15 centímetros durante uma discussão algumas horas depois, perto do amanhecer de sábado. De acordo com os relatórios policiais, ele apontou a faca para a barriga de um homem de 31 anos. Apesar do ataque, a vítima conseguiu evitar ferimentos.

A polícia está trabalhando em colaboração com a equipe médica para prestar assistência necessária à vítima do ataque do irmão. Após tomar conhecimento do segundo incidente, as autoridades preocupadas aumentaram as patrulhas na área para manter a ordem pública.

