Investir em juros garantidos sobre os seus ganhos diários?

Muitas instituições financeiras parecem estar agindo antecipadamente, já que vêm reduzindo suas taxas de juros em poupança recentemente, levando alguns a especularem que a redução antecipada da taxa de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) já tenha ocorrido.

Em um período de onze dias, não menos que 14 provedores optaram por reduzir suas taxas de juros em poupança. A suposição geral entre essas instituições é de que a taxa de juros básica do BCE cairá em 0,25 ponto percentual, levando-a de uma média de 4,25% para 4%, ou de 3,75% para 3,5% na área de depósitos.

Notavelmente, as ofertas de poupança do N26 sofreram uma queda que variou de 1,26% a 0,25%, resultando em uma queda das taxas de juros para 3% ou 1%, respectivamente. A maioria dos bancos agora mal oferece taxas de juros acima da marca de 3,5%. Isso se deve ao fato de os bancos poderem depositar os fundos de poupança e conta-corrente de seus clientes no BCE diariamente e ganhar uma taxa de juros de 3,75% como compensação. Se o BCE de fato reduzir a taxa de depósito para 3,5% em setembro, como sugerido pelas recentes decisões de taxa de juros, os bancos que garantem taxas de juros de 3% ainda fariam uma lucratividade de 0,5 ponto percentual.

Quanto àqueles que optam por trocar de banco, 26 dos 55 bancos forneceram garantias de manutenção de suas taxas de juros atuais. A duração dessas garantias depende da oferta do banco; boas ofertas proporcionam aos investidores pelo menos seis meses de segurança, enquanto excelentes ofertas garantem três a quatro meses. Essas garantias são destinadas a proteger os bancos contra potenciais cortes da taxa de juros básica do BCE para garantir que eles continuem lucrando com contas de poupança.

Os poupadores interessados podem estar mais preocupados com seus ganhos de investimento do que com os retornos do banco, o que pode levá-los a questionar se devem aceitar taxas de juros mais baixas em troca de períodos de garantia mais longos ou optar por investimentos melhor remunerados, mas de prazo mais curto.

Um cálculo de exemplo pode ajudar a determinar qual opção é mais vantajosa. Digamos que a oferta de 4,2% do XTB por três meses e a oferta igualmente atraente de 3% do BBBank por seis meses são comparadas. A taxa de juros subsequente no XTB após o término do período de garantia para um trimestre teria de ser apenas de 1,79% para que ambas as aplicações rendessem o mesmo. Dado esse cenário, a opção mais longa, mas menos bem remunerada, seria menos favorável.

Para orientação personalizada, pode-se utilizar a calculadora de investimento gratuita.

Em outro ponto, a Freedom24 oferece cobertura legal limitada até 90% do depósito, com um limite de 20.000 euros. É importante notar que a Freedom24 não oferece um depósito com acesso instantâneo, mas sim um investimento atrelado às taxas Euribor e SOFR. Isso significa que as taxas de juros são mais afetadas pelos movimentos do mercado: se o BCE reduzir sua taxa de juros básica, a taxa de depósito com acesso instantâneo da Freedom24 também seguirá essa tendência. Isso é à custa de uma garantia de depósito menor.

Em conclusão, tanto as garantias de taxa de juros de longo prazo quanto as ofertas que renunciam completamente às garantias em favor de seguir as tendências do mercado são recomendadas no momento. Os provedores sem garantias de taxa de juros provavelmente reduzirão ainda mais suas taxas de depósito com acesso instantâneo pouco atraentes, culpando o BCE. Aqueles que buscam lucrar com taxas de juros mais altas devem agir rapidamente, uma vez que os cortes de taxa se tornarão mais frequentes à medida que a próxima decisão de taxa do BCE se aproxima.

Max Herbst é o proprietário da FMH Financial Consulting, que vem fornecendo informações independentes sobre taxas de juros desde 1986.

