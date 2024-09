Processo Eleitoral Próximo em Saxônia e Turíngia - Investigadores Muno alertam sobre eventos eleitorais locais: "Guarde a integridade da democracia"

Para o analista político Wolfgang Muno, de Rostock, os resultados das eleições estaduais na Turíngia e na Saxônia não são apenas uma reflexão de sentimentos temporários. "Temo seriamente pela democracia na Alemanha", declarou à agência de notícias alemã. Isso destaca "uma crítica fundamental e rejeição da democracia de direito e da democracia liberal e diversificada entre partes significativas da população, especialmente no leste da Alemanha".

Embora sejam apenas eleições estaduais em pequenos estados federais, afirmou Muno, "o impacto simbólico é enorme". Pela primeira vez desde o fim da guerra, um partido de extrema direita emergiu como a força mais forte em um estado. "Isso também será notado e debatido no exterior".

Na Turíngia, o AfD, considerado claramente de extrema direita pela agência de inteligência interna do estado, ficou em primeiro lugar. Na Saxônia, posicionou-se como a segunda força mais forte, atrás da CDU. Muno chamou o AfD e a recente aliança entre Sahra Wagenknecht e o Partido da Esquerda (BSW) de "divisores populistas". Outros partidos podem encontrar dificuldades em responder com fatos e substância adequados.

Não existem respostas simples para os sucessos políticos em relação à guerra na Ucrânia e à migração. Mesmo os sucessos, como a gestão da crise energética ou o aumento das energias renováveis, são contestados ou criticados. "Além disso, a ciência política não pode oferecer uma orientação sólida sobre como estabelecer confiança fundamental no estado e na democracia além da educação política", acrescentou Muno.

O caminho até as próximas eleições estaduais no Meclemburgo-Pomerânia Ocidental é longo, o que torna previsões prematuras. "Mas fica evidente que será bastante desafiador para Manuela Schwesig e o governo estadual", afirmou Muno, referindo-se à ministra-presidente do SPD.

Apesar das próximas eleições estaduais no Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, as preocupações com a democracia persistem. Muno prevê que será desafiador para o SPD, especialmente Manuela Schwesig, manter sua posição, dadas as tendências recentes em outros Landtage.

Leia também: