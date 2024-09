Investigações recentes sobre espécimes do mercado de gado de Wuhan reforçam sua identificação como um importante centro de disseminação do surto inicial de Covid-19.

As regions com mais altas concentrações de amostras de SARS-CoV2 contêm várias espécies, como cão-do-mato, rata-bambu-cinza, cão, coelho-europeu, ouriço-do-amur, porco-espinho-da-malásia, muntíaco-de-reeves, marmota-dos-himalaia e civeta-palmada-mascarada.

Recentes descobertas fortalecem a sugestão de que o vírus SARS-CoV2 transitou de animais para humanos e que o mercado serviu como um hub essencial para sua primeira disseminação.

Pesquisadores foram capazes de identificar os animais no mercado ao empregar a sequenciação metagenômica, que envolve analisar todo o material genético em uma amostra para discernir sua origem.

A pesquisa, publicada na quinta-feira na revista Cell, não estabelece definitivamente que os animais estavam infectados pelo vírus, mas seu material genético foi encontrado estreitamente ligado ao vírus, às vezes mesmo na mesma swab. Assim, a possibilidade de que os animais foram infectados no mercado é bastante alta.

Entre os animais do mercado, coelhos, cães e cães-do-mato são conhecidos por serem suscetíveis a infecções por Covid-19, e cães-do-mato foram mostrados a transmitir a infecção, o que os torna um forte candidato para terem sido os animais que inicialmente transferiram o vírus para os humanos.

Examinando a idade dos vírus

O grupo internacional de pesquisa responsável pelo estudo também utilizou o material genético de amostras recolhidas no mercado para conduzir uma análise evolucionária. Este método permite-lhes estimar a origem viral e seu parente genético mais próximo ao estimar a idade do vírus.

Dr. Kristian Andersen, autor sênior do estudo e diretor de genômica de doenças infecciosas no Instituto de Pesquisa Traducional de Scripps em La Jolla, Califórnia, disse: "É basicamente datar vírus como se faz com carbono".

Ao determinar a taxa em que o vírus da Covid-19 muta ou muda, é possível estimar a idade do vírus. O vírus que causa a Covid-19 adquire cerca de duas mutações genéticas por mês.

A análise da equipe sugere que o vírus que iniciou a pandemia emergiu em meados de novembro a meados de dezembro de 2019. O vírus encontrado no mercado também emergiu na mesma época, sugerindo que são o mesmo.

Se o vírus tivesse origem em outro lugar primeiro e depois viajou para o mercado onde sua disseminação foi amplificada, como sugerido pela teoria da fuga do laboratório, a cronologia do vírus encontrado no mercado teria sido diferente da do vírus da pandemia. O vírus da pandemia teria uma data de nascimento anterior.

Outras evidências corroboram essa teoria. Aproximadamente um terço das primeiras 174 pessoas diagnosticadas com Covid-19 tinha ligações com o mercado, e muitas outras que viviam perto do mercado, mas sem uma conexão direta, ainda estavam sob a cidade de 12 milhões de pessoas.

Quando Andersen primeiro observou a proximidade deste cluster, ficou surpreso. "Fiquei pasmo", disse ele.

Ao analisar os resultados dos centenas de swabs recolhidos no mercado em janeiro de 2020, Andersen ficou estarrecido com a concentração de positividade ambiental dentro do mercado. "Meu cérebro literalmente explodiu", disse ele.

Outro indício convincente de que o mercado pode ter sido o ponto de partida da pandemia é a presença de ambas as linhagens do vírus que circularam durante as primeiras etapas da pandemia - a linhagem "A" e a linhagem "B" - nas swabs recolhidas no mercado.

Evidências acumuladas de origem animal

Andersen enfatiza que os cientistas nunca estiveram em posse de dados tão abrangentes neste nível de detalhe para qualquer pandemia anterior.

Os resultados estão em linha com uma análise semelhante realizada por cientistas chineses que foi publicada na revista Nature em 2023. Os dados utilizados para conduzir a análise foram brevemente o assunto de intriga internacional quando foram silenciosamente postados no GISAID em março de 2023, um site para trocar sequências genéticas virais.

Dr. Florence Debarre, pesquisadora no Centro Nacional de Pesquisas Científicas (CNRS) da França, descobriu os dados em 2023 e notificou outros cientistas. Ela também é co-autora do novo estudo com Andersen.

"O que isso acrescenta é um maior peso de evidências", disse Debarre em uma entrevista sobre o novo estudo. "Pois à medida que os dados continuam a se acumular, todos os resultados ainda apontam na mesma direção, ou seja, uma origem ligada ao comércio de vida silvestre no mercado de Huanan".

Este estudo é o último de uma série de importantes publicações científicas pelo mesmo grupo de pesquisa, que foram publicadas em grandes revistas, apoiando a teoria de que a pandemia de Covid-19 começou com uma origem animal.

Andersen reconhece que muitas pessoas rejeitarão os resultados do novo estudo devido à sua participação na pesquisa. Ele afirma que não se importa.

"Eles apenas olharão para a lista de autores no papel e dirão: 'Ah, sim, não podemos confiar em nada disso', certo? Então nem precisamos ler o papel", disse Andersen.

Andersen tem sido uma figura proeminente liderando um grupo internacional de cientistas que têm investigado as evidências científicas coletadas durante as primeiras etapas da pandemia para entender como a crise de saúde pública global começou.

Andersen enfrentou intensa escrutínio devido à sua mudança de posição, originalmente acreditando que o SARS-CoV2 foi desenvolvido em um laboratório em Wuhan, que manipulou vírus semelhantes, mas depois publicando um artigo científico que apoia a teoria de que o vírus foi provavelmente transmitido de animais para humanos - um evento conhecido como derramamento.

Derramamentos de animais são o ponto de origem usual para pandemias.

Supporters of the hypothesis of laboratory leak suggest that Andersen was influenced by top scientists from the National Institutes of Health to change his perspective.

Andersen disputes this claim, stating that he simply adapted his theory in response to evidence contradicting his initial beliefs, as is common practice among scientists.

Debarre admite que ela também Initially believed that the virus originated from a lab.

"Uma origem de laboratório é uma possibilidade plausível. É uma possibilidade válida que merecia consideração séria, que consideramos de fato", disse Debarre.

Andersen, ela observa, é amplamente reconhecido como o primeiro defensor da teoria da fuga do laboratório.

"Estávamos todos abertos à possibilidade de uma fuga do laboratório, mas como cientistas, seguimos os dados. E até agora, todos os dados disponíveis apontam para um evento de derramamento de animais, provavelmente ocorrendo no mercado de Huanan", concluiu Debarre.

Lições de pandemias passadas

Determinar a origem do SARS-CoV2 é crucial, não apenas para entender o surto do Covid-19, mas também para antecipar futuras pandemias.

Andersen afirma que esforços significativos foram feitos após a pandemia para aperfeiçoar a segurança do laboratório e minimizar a probabilidade de liberar vírus perigosos. No entanto, ele enfatiza que menos atenção foi dada ao comércio não controlado de animais selvagens e domesticados, uma prática que continua a representar riscos significativos.

"Com que frequência o comércio não regulamentado de vida selvagem, uma indústria anual de US$ 50+ bilhões na China, foi discutido?" questionou Andersen.

Andersen também destacou a presença do vírus da gripe H9N2 – outro vírus potencialmente emergente – nas amostras do mercado de Huanan.

"Isso serve como um lembrete assustador de que o SARS-CoV2 não era único nesse aspecto. Foi apenas um vírus que se encontrou no lugar certo na hora certa", concluiu Andersen.

O mesmo cenário que ocorreu em Wuhan em 2019 pode estar ocorrendo agora com o vírus da gripe aviária H5N1 nos Estados Unidos em fazendas de aves e laticínios. Enquanto o vírus estiver se espalhando, disse Andersen, "é uma questão de sorte".

Embora Andersen concorde que deveria haver uma supervisão mais rigorosa da pesquisa de laboratório em vírus, ele acredita que mais atenção deveria ser dada aos mercados de animais.

"E a verdadeira ameaça que paira sobre nós é o comércio não regulamentado de vida selvagem, que é um assunto que não parece estar Receiving the attention it deserves", afirmou Andersen.

