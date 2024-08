Investigação revela valor potencial de iniciativa educacional de bilhões de dólares

A administração alemã visa ampliar as oportunidades educacionais através do famoso programa Startchancen, que visa auxiliar milhares de escolas localizadas em distritos financeiramente desvantajados. Esta iniciativa, segundo uma pesquisa, pode gerar benefícios econômicos de longo prazo significativos, de acordo com os achados.

Os 20 bilhões de euros investidos pelos governos federal e estadual no programa Startchancen podem resultar em retornos que excedam duas ou até três vezes o valor inicial, de acordo com um estudo realizado pelo Instituto da Economia Alemã (IW) para a Unicef. Os pesquisadores previram que esses benefícios de longo prazo poderiam variar de 56 a 113 bilhões de euros, aliviando a despesa inicial de 20 bilhões de euros.

O estudo levou em conta um equilíbrio fiscal abrangente, considerando despesas públicas em educação, creches, pensões, saúde e perspectivas de emprego, além de receitas de impostos e contribuições sociais.

Se o programa Startchancen ajudar 250.000 crianças e jovens a atingir um nível moderado de educação em vez de um baixo, o impacto fiscal total seria de 112,6 bilhões de euros, concluiu o estudo. Mesmo que apenas metade desse número de crianças fosse influenciada, o efeito ainda seria de 56,3 bilhões de euros, ultrapassando o investimento inicial de 20 bilhões de euros duas vezes.

Até 4.000 escolas e instituições vocacionais receberão apoio

A Alemanha abriga cerca de 11 milhões de estudantes. O programa Startchancen começou no novo ano letivo e continuará pelos próximos dez anos, oferecendo apoio a até 4.000 das aproximadamente 40.000 escolas e instituições vocacionais do país. Como parte das iniciativas para combater a situação educacional, escolas em distritos carentes, com foco principalmente em escolas primárias, receberão financiamento para a criação de espaços e salas de aprendizado, bem como para a adição de pessoal, como assistentes sociais.

O objetivo definido pelo Ministério Federal da Educação é que, até o final do programa em 2034, o número de estudantes que não atingem os requisitos mínimos em matemática e alemão nas escolas Startchancen seja reduzido pela metade.

