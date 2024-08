- Investigação rápida em curso sobre o incidente de esfaqueamento em Siegen

Após o ataque com faca em Siegen, o Ministro-Presidente de Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst (CDU), pediu por clareza imediata. "É crucial que os eventos que levaram ao ataque sejam investigados sem demora", declarou Wüst. Os incidentes trouxeram de volta lembranças muito desagradáveis, uma semana após o ataque terrorista em Solingen.

"Um grupo de jovens cheios de entusiasmo indo para uma festa, apenas para se tornarem vítimas de um ataque surpresa no ônibus", foi a reação do Ministro-Presidente. Ele elogiou os serviços de emergência e desejou uma rápida e completa recuperação para todas as vítimas. "Um agradecimento especial ao motorista do ônibus e aos passageiros corajosos cujo comportamento pode ter evitado uma situação pior", observou Wüst.

Incidente em Solingen uma semana antes

Em uma noite de sexta-feira, uma mulher alemã de 32 anos subitamente atacou passageiros com uma faca em um ônibus de transporte a caminho do festival da cidade. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas - três gravemente. A mulher de 32 anos é conhecida das autoridades. De acordo com relatórios da dpa, há indícios de uma doença psicológica. O festival da cidade continuou no sábado com um serviço religioso e não foi interrompido.

O incidente reavivou lembranças do ataque em Solingen exatamente uma semana antes. Lá, um homem usou uma faca para matar três pessoas em um festival da cidade e ferir outras oito. O suspeito, um sírio de 26 anos, remains em custódia. A Promotoria Federal está investigando-o, entre outros crimes, por homicídio e suspeita de associação com o grupo terrorista Estado Islâmico (EI).

O aumento da criminalidade violenta, como demonstrado pelo recente ataque com faca e o incidente assustador em Solingen, tem causado preocupação entre os moradores locais. As autoridades devem tomar medidas imediatas para prevenir mais ataques e garantir a segurança do público.

Leia também: