- Investigação do brutal homicídio de um rapaz de 15 anos em Worms

Após cerca de dois meses e meio do brutal assassinato de uma menina de 15 anos nas margens do Reno em Worms, a promotoria estadual e a polícia de Mainz realizaram uma reconstituição do crime. O objetivo, segundo a polícia, é decifrar o possível desdobramento do crime e atribuir "ações significativas relacionadas ao crime" aos envolvidos no crime. Os pais são considerados os suspeitos.

Para a reconstituição, o local do crime nas margens do Reno em Worms foi isolado à tarde de terça-feira. A polícia documentou os fatos usando câmeras portáteis e um drone. Qualquer descoberta potencial da reconstituição agora será incorporada à investigação em andamento.

O corpo sem vida da menina de 15 anos foi encontrado nas margens do Reno em meados de junho. A autópsia concluiu que ela havia morrido afogada. O pai, de 39 anos, e a mãe, de 34 anos, são suspeitos. De acordo com a polícia, os acusados supostamente escolheram eliminar sua filha devido à sua insatisfação com o estilo de vida dela. Todos são nacionais afegãos morando em Pirmasens.

