Inundações torrenciais invadem o zoológico nigeriano, levando cobras e crocodilos para áreas residenciais próximas

No estado nordeste de Borno, gravemente afetado pelas enchentes na região, funcionários de um zoológico operado pelo estado relataram na terça-feira que mais de 80% da vida selvagem ali havia perecido devido às águas que aumentaram. Os habitantes do zoológico, incluindo répteis perigosos, também foram arrastados para comunidades próximas.

Um vídeo de uma avestruz navegando em uma estrada submersa na capital da cidade, Maiduguri, tornou-se viral nas plataformas de mídia social.

Manzo Ezekiel, representante da NEMA, agência de gerenciamento de desastres da Nigéria, falou à CNN na quarta-feira, revelando que esforços estavam sendo feitos para recuperar os animais que escaparam.

"Eu acredito que os gerentes do zoológico estão trabalhando incansavelmente para recuperar tantos animais quanto possível. Animais vagueando pelo público representam uma ameaça à população", disse Ezekiel.

Grandes áreas de Maiduguri permanecem submersas após o transbordamento da Barragem Alau, a aproximadamente 20 quilômetros (12 milhas) a sudeste da cidade, no fim de semana. A enchente deixou muitas casas submersas.

A UNHCR descreveu as enchentes como as mais severas em Maiduguri nos últimos 30 anos.

Não foram relatadas mortes humanas como resultado direto deste incidente, mas mais de 200 pessoas perderam a vida em outros episódios relacionados a enchentes no país nas últimas semanas.

A UNHCR estimou que cerca de 280.000 pessoas foram afetadas em Maiduguri, com aproximadamente 200.000 outras deslocadas dentro da cidade.

As enchentes na Nigéria nas últimas semanas resultaram em 229 mortes e no deslocamento de mais de 386.000 pessoas, de acordo com os dados mais recentes compartilhados com a CNN pela NEMA. O norte da Nigéria foi o mais atingido pelas enchentes.

De acordo com a NEMA, um dos diques de uma barragem de Borno desabou, resultando em um aumento do fluxo de água e intensificando as enchentes na área circundante.

Ezekiel explicou à CNN que "as enchentes são extremamente intensas" e "ultrapassam o que foi antecipado".

"Não esperávamos essa quantidade de água inundando a cidade", acrescentou.

A Agência Meteorológica da Nigéria (NIMET), no entanto, havia emitido um alerta sobre o risco de enchentes repentinas no país após chuvas intensas.

No mês passado, a Agência de Serviços Hidrológicos da Nigéria (NIHSA) também emitiu um alerta sobre os níveis de água do Rio Níger, um dos maiores rios da Nigéria, alertando para medidas precaucionais.

Análises do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas preveem que eventos de chuva extrema se tornarão mais frequentes e intensos em quase toda a África, incluindo a Nigéria, à medida que a mudança climática induzida pelo homem aumenta as temperaturas globais.

As enchentes atuais no estado de Borno estão gravemente afetando o clima, fazendo com que seja persistentemente chuvoso e levando a águas que aumentam. Apesar dos esforços dos gerentes do zoológico, as condições climáticas estão dificultando a recuperação dos animais que escaparam, que representam uma ameaça à população.

Leia também: