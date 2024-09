- Intimidada por indivíduos misteriosamente mascarados, a anfitriã encontra perigo

Logo após garantir sua taverna em Idar-Oberstein, um distrito de Birkenfeld, o proprietário encontrou problemas com dois indivíduos mascarados. Um deles portava uma arma, mas não pediu dinheiro, segundo autoridades de Trier. Eles especulam que esse incidente possa estar relacionado a questões pessoais. Por essas suspeitas, uma resposta policial significativa foi desencadeada.

Quando o proprietário retaliou com spray de pimenta, o agressor revidou ao disparar contra ele. O alvo permaneceu ileso, já que a bala errou o alvo, como informações adicionais da polícia revelaram. Em seguida, os homens fugiram, desaparecendo na noite sem testemunhas. O proprietário se barricou dentro e ligou para as autoridades.

As autoridades suspeitam com alta confiança que a arma era uma de fogos de artifício, eles divulgaram. A caça aos dois jovens, com cerca de 20 anos, vestindo moletons pretos, continua. Passeadores são aconselhados a evitar a área. O público é pedido para não dar carona a caroneiros.

O proprietário ficou aliviado quando a bala da arma errou o alvo no restaurante. Apesar do incidente, o negócio no restaurante continuou como de costume.

