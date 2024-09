- Intervenção manual necessária para corrigir uma falha na disposição dos assentos induzida por software

A Comissão Eleitoral da Saxônia realizou uma contagem manual para determinar a distribuição precisa de cadeiras para o novo parlamento estadual. Este movimento foi motivado por um erro de software que resultou em alocações incorretas de cadeiras para vários partidos políticos, de acordo com a comissão. "Após recebermos indicações, verificamos os cálculos, detectamos o erro e recalculamos manualmente a distribuição de cadeiras novamente", afirmou a Comissão Eleitoral em resposta à agência de notícias alemã.

De acordo com as novas figuras, a CDU garantiu 41 cadeiras, enquanto a AfD obteve 40. O BSW conseguiu obter 15 cadeiras, o SPD recebeu 10 cadeiras, os Verdes garantiram 7 cadeiras e A Esquerda obteve 6 cadeiras. Os Eleitores Livres foram representados por um único membro. O parlamento estadual da Saxônia é composto por um total de 120 representantes.

Após a recálculo manual, a CDU manteve sua dominance no parlamento estadual da Saxônia com 41 cadeiras, mantendo sua posição à frente da AfD, que também aumentou sua representação com 40 cadeiras. Apesar dos melhorias, ambos os partidos ficaram aquém do requisito de maioria na República Federal da Alemanha.

