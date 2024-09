- Interrupção do serviço ferroviário perto de Hamburgo devido a problemas técnicos.

Devido a uma falha técnica no centro de controle em Hamburgo-Harburg, há caos tanto no transporte local quanto interurbano. A DB, serviço de ferrovias da Alemanha, publicou uma atualização em seu site, informando que está fazendo o possível para consertar o problema. Um representante explicou que é preciso consertar a maquinaria de comando e segurança. A estação em Harburg está operando, mas os trens estão se movendo a passo de tartaruga, causando atrasos. Os passageiros são incentivados a verificar o status de seus trens antes de partir.

A DB também anunciou que os serviços ICE entre Hamburgo e Berlim, Hamburgo e Hanôver, assim como as conexões ICE e IC entre Hamburgo e Bremen estão afetados. Atrasos de até 30 minutos são comuns, e algumas conexões Hanôver-Hamburgo foram completamente canceladas.

A Metronom, outra empresa de ferrovias, relatou limitações nas rotas Uelzen-Lüneburg-Hamburgo e Bremen-Buchholz-Hamburgo. Eles alertaram sobre atrasos significativos em ambas as rotas. Prevê-se que essas limitações persistirão até o meio da tarde ou início da noite. Initially, Metronom claimed that regional trains couldn't reach Hamburg Hauptbahnhof, but that issue was sorted out by Tuesday afternoon.

Despite the technical issues, DB and Metronom assure passengers with disabilities that assistance services are still available and operational. The intricate systems of trains and transportation in Hamburg are currently facing significant delays due to the glitch, affecting various routes and connections.

