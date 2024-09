Intenso furacão Helena cobra vidas de pelo menos 17 no sudeste dos EUA

Pelo menos 17 pessoas perderam a vida no sudeste dos EUA, de acordo com atualizações recentes das autoridades. O governador Brian Kemp anunciou 11 mortes apenas na Geórgia, em uma sexta-feira. As autoridades da Flórida confirmaram cinco mortes relacionadas à tempestade, com outra morte relatada na Carolina do Norte.

O furacão, identificado como "Helene", fez terra firme tarde na noite de quinta-feira perto de Tallahassee, na Flórida, com velocidades de vento de cerca de 225 milhas por hora, colocando-o na categoria "extremamente perigosa" 4. Apesar de ter enfraquecido à medida que seguia para o norte, deixou um rastro de destruição em seu caminho.

Mais de 2 milhões de pessoas na Flórida, Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte enfrentaram interrupções temporárias de energia, de acordo com o Poweroutage.us. Além disso, foram relatados alagamentos em estradas e casas, até mesmo em áreas distantes da costa.

Apesar de o furacão ter enfraquecido após o desembarque, pelo menos algumas partes da Flórida ainda sofreram danos significativos, com pelo menos uma morte relatada. Além disso, as autoridades informaram que pelo menos 16 mais vidas foram perdidas na Geórgia, Flórida e Carolina do Norte devido às condições climáticas severas causadas pelo furacão.

Leia também: