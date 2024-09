- Intenso confronto verbal após aperto de mão: Trump e Harris se envolvem em duras críticas um do outro

Os dois candidatos presidenciais dos EUA, Kamala Harris e Donald Trump, partiram para o ataque um contra o outro em sua primeira confrontação na TV, lançando acusações de má gestão do país, falta de soluções concretas para questões prementes e troca de falsidades. Trump se referiu consistentemente a Harris como "radical de esquerda" e "comunista", enquanto Harris argumentou que o objetivo de Trump era apenas derrubar os outros e ignorar as necessidades do povo.

Este foi o primeiro encontro cara a cara dos candidatos - e possivelmente o mais significativo antes das eleições de 5 de novembro. Por 90 minutos, a candidata a vice-presidente democrata e o ex-presidente republicano debateram questões-chave, como políticas econômicas e imigração, aborto e relações exteriores. Enquanto Harris procurava expressar uma visão esperançosa de uma nação unida, Trump pintou um quadro sombrio dos EUA como um estado falido.

Ao compartilhar o palco, Harris e Trump trocaram cumprimentos. Harris se apresentou como "Kamala Harris" durante o evento em Philadelphia. A disputa começou instantaneamente.

Os EUA estão à beira do colapso - e quem é responsável?

Harris criticou Trump por deixar o país em ruínas em 2021, com desemprego recorde desde a Grande Depressão, a pior crise de saúde do século e a maior ameaça à democracia americana desde a Guerra Civil. "Nós conseguimos reverter a confusão de Trump", disse Harris.

Em resposta, Trump atacou Harris e o presidente Joe Biden por terem levado o país à ruína durante seu mandato. "Temos um país em ruínas", afirmou. Ao longo das diversas perguntas, o republicano atacou a imigração, culpando a administração Biden-Harris por permitir a entrada de milhões de imigrantes e criminosos sem restrições. "Eles destruíram os alicerces do nosso país", afirmou Trump. Até mesmo os migrantes foram acusados de consumir animais de estimação. "Em Springfield, eles estão devorando os cães - os indivíduos que estão entrando no país - eles estão devorando os gatos. Eles estão devorando os animais de estimação das pessoas que moram lá", afirmou, sem apresentar nenhuma prova.

Quem está espalhando mentiras - e para quem?

Harris acusou Trump de defender vantagens fiscais para os ricos e ignorar os cidadãos comuns. Ela aconselhou os cidadãos a assistir aos comícios de Trump por si mesmos. "Vou fazer algo realmente incomum e convido você para um dos comícios de Donald Trump", disse ela, dirigindo-se ao público. Lá, ele faz afirmações sem sentido, como que turbinas eólicas causam câncer. "Ele nunca fala de você", disse ela, referindo-se aos cidadãos. Trump não tem plano para o país, afirmou Harris. Trump contra-argumentou que ninguém comparece aos eventos de campanha de Harris.

Trump afirmou que sua rival não tinha estratégia econômica e era comunista. "Ela destruiu nosso país com uma política absurda", disse o ex-presidente dos EUA. Ambos se acusaram mutuamente de fabricar informações várias vezes. Harris criticou Trump por repetir o mesmo discurso cansativo e espalhar "uma mistura de mentiras, queixas e insultos". O público está cansado disso, ela supostamente disse. Ela repetidamente pediu ao país que seguisse em frente, mudasse o foco e priorizasse as necessidades dos cidadãos americanos.

Harris também afirmou que, como vice-presidente, ela havia viajado pelo mundo e encontrado zombaria de líderes políticos. Ela também havia conversado com líderes militares, alguns dos quais haviam colaborado com o republicano. "E eles comentam: você é uma vergonha", disse ela.

A Prova de Fogo de Kamala Harris

Transmitido ao vivo sem plateia de um estúdio em Philadelphia, a maior cidade do estado politicamente volátil da Pensilvânia, os dois candidatos estavam sozinhos no palco: não eram permitidos cartões de lembrete, nem contato com suas respectivas equipes. Durante o debate, o microfone do candidato que não estava falando estava mudo.

O confronto organizado pela rede ABC foi principalmente um teste para Harris. Aos 59 anos, ela havia assumido recentemente a posição de candidata democrata e havia se apresentado principalmente em aparições de campanha bem controladas, onde sua equipe mantinha o controle. No debate contra Trump, ela foi obrigada a demonstrar suas habilidades sem um roteiro.

Trump, por outro lado, havia participado de vários debates televisivos em suas campanhas anteriores em 2016 e 2020. Em seu último confronto televisivo no final de junho, o septuagenário saiu como o claro vencedor. Na época, ele ainda estava competindo contra Biden, que acabou desistindo da corrida presidencial após seu mau desempenho e abriu caminho para Harris.

Empatados nas Pesquisas

Harris e Trump estão empatados nas pesquisas. Ambos estão ansiosos para conquistar os eleitores indecisos. Em uma pesquisa recente, 28% dos respondentes afirmaram não conhecer Harris, em comparação com 9% para Trump. Enquanto a maioria dos americanos conhece o republicano, Harris e suas posições são menos conhecidas para muitos. No debate, ela tentou esclarecer suas metas políticas, incluindo seu tema de assinatura do aborto.

"O governo, e certamente Donald Trump, não devem ditar o que uma mulher faz com seu corpo", declarou Harris, prometendo proteger o direito ao aborto em lei se eleita. No entanto, Harris precisaria da maioria necessária no Congresso para alcançar isso.

Vários assuntos de política externa - Oriente Médio, Ucrânia, China, Afeganistão - também foram discutidos. Os dois principalmente restabeleceram suas posições.

"VP Harris está preparada para outro debate, tem alguma notícia de Trump ainda?" pergunta a declaração.

Até agora, não há data específica definida para outro confronto. Os candidatos a vice-presidente, Tim Walz e J.D. Vance, estão programados para um duelo em 1º de outubro.

Durante a discussão acalorada, Harris acusou Trump de utilizar as eleições americanas como plataforma para disseminar informações enganosas sobre suas políticas e ataques pessoais. As visões polarizantes dos candidatos e suas acusações continuam a dividir a nação, com apenas algumas semanas até as eleições de 5 de novembro.

Em resposta, Trump não diminuiu sua crítica, rotulando os debates como uma exibição das políticas extremamente de esquerda de Harris e falta de estratégia econômica. A disputa apertada entre os dois candidatos, com Harris e Trump empatados nas pesquisas, destaca a importância de persuadir os eleitores indecisos na reta final antes das eleições.

Leia também: