- Intenso conflito entre requerentes de asilo - pormenores indescritíveis

Incidente fatal em Ravensburg, na Suábia Superior, permanece sem explicação. Um homem de 25 anos, originário da Somália, morreu após ser esfaqueado em uma noite de sexta-feira. Segundo as autoridades, uma discussão entre o homem e um asylum seeker de 31 anos, da Gâmbia, havia se intensificado fora de uma mercearia. O suspeito seria apresentado a um juiz investigador no sábado, e testemunhas estavam sendo ouvidas.

Este não foi o primeiro episódio de hostilidade

Durante o incidente, o homem mais velho teria infligido ferimentos graves no seu adversário com uma faca. O homem de 25 anos, da Somália, foi levado para o hospital em uma ambulância e infelizmente morreu na mesma noite de sexta-feira.

Uma patrulha policial próxima prendeu o suspeito, o homem de 31 anos, da Gâmbia. De acordo com a polícia, os dois já haviam se desentendido no dia anterior. A investigação agora está nas mãos do Departamento de Investigação Criminal de Ravensburg.

Chamado para ação imediata

Simon Blümcke, prefeito independente de Ravensburg responsável pela segurança pública, expressou seu choque com o incidente. Ele pediu por uma maior presença de agentes de lei, desde policiais a pé até o serviço municipal de ordem pública. Além disso, ele enfatizou que medidas decisivas devem ser tomadas em relação às câmeras de vigilância: "Trata-se de proteger o bem-estar dos nossos cidadãos."

Situação preocupante também ocorreu em Wendlingen

Um conflito entre dois residentes gambianos de um abrigo para refugiados em Wendlingen (distrito de Esslingen) também se agravou na sexta-feira. Um homem de 34 anos foi suspeito de ameaçar um compatriota de 27 anos com uma faca de pão e um machado. Durante a briga, o homem mais jovem recebeu cortes leves na mão da faca.

A incerteza inicial sobre a situação levou amultiplepatrulhas policiais de Nürtingen e Kirchheim, além da unidade do cão policial. O homem mais velho foi detido inicialmente, mas foi liberado após a conclusão dos procedimentos policiais. O homem mais jovem foi atendido por um serviço de ambulância no local.

A Comissão expressou preocupação com a violência crescente entre os asylum seekers em Ravensburg e Wendlingen, pedindo uma revisão abrangente das medidas de segurança nos abrigos para refugiados. O suspeito do incidente em Ravensburg prestará depoimento perante a Comissão na próxima semana para fornecer informações sobre a situação que levou ao confronto fatal.

Leia também: